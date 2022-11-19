Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наша держава не повинна обмінювати свої території на "мир", якого не дотримуватиметься РФ. На його думку, не можна говорити про жодну "угоду", доки російські війська не виженуть з України.

Про це він написав у власній колонці для Wall Street Journal, переклад якої опублікувало Forbes.

З за словами Джонсона, якби для України був доступний хоч якийсь адекватний план миру, її уряд швидко за нього вхопився б.

“Народ Зеленського постраждав від найбільш нелюдських бомбардувань у Європі з часів Другої світової. Цілі міста в руїнах через воєнну машину Путіна, десятки тисяч невинних убито. Це триває щодня і не припиняється: катування увʼязнених, зґвалтування жінок, прицільний обстріл шкіл і садочків. Агресор не має ані жалю, ані співчуття. Щодня дрони іранського виробництва тероризують міста, залишаючи людей без світла і води”, — сказав колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Борис Джонсон запевнив, що Україна хоче миру, однак їй немає про що домовлятися. Він зауважив, що жоден потенційний посередник ще досі не зміг вигадати компроміс, який би хоч трохи був прийнятним.

“Припустімо, що західним лідерам вдалося переконати Україну обміняти землі на мир. Будь-яка домовленість такого роду буде огидною. Це буде моральна ганьба для людства. Щойно ви задумаєтеся про це, то зрозумієте, що ця ідея не просто нестерпна. Вона безнадійна. Вона не має шансу на успіх. Яку частину своєї землі українці мають назавжди віддати росіянам? Кілька міст? Шматок території від Маріуполя до Криму?”, — сказав політик.

У своєму матеріалі Джонсон наголосив, що навіть якщо українців вдасться переконати у тому, щоби відмовитися від прав на частину їхніх земель, “хоч вони не повинні, не можуть і не будуть цього робити, немає причин вірити у те, що Путін дотримається умов угоди”.

Колишній прем’єр згадав “божевільне есе 2021”, яке показало, що Путін одержимий переконанням у тому, що Україна – частина так званого “священного і непорушного союзу із Росією”.

“Він не хоче отримати частину України. Він хоче її всю. Він так довго пробув у ковідній бульбашці, слухаючи напівмістичні поради бородатих православних священників, що щиро вірить у власне призначення — помститися за історичну несправедливість і знов обʼєднати імперію Петра I”, — сказав Джонсон.

На думку Джонсона, не можна домовлятися із “кровожерливим брехуном”, який продовжить намагатися знищити твою країну.

Тому британець вкотре підтвердив, що війну можна закінчити лише в один спосіб — допомогти українцям вигнати російських окупантів із кожного сантиметра території.

Водночас як зауважив Борис Джонсон, якщо Путін вирішить застосувати зброю масового знищення, то це може призвести до непоправних наслідків:

виключення Росії із клубу цивілізованих країн;

країни в Азії, Латинській Америці та Африці, що наразі не поспішають засуджувати його дії, відвернуться від нього;

втрата підтримки китайських господарів;

поширення паніки в Росії;

люта економічна ізоляція його країни.

Він цього не зробить, тому ми повинні припинити про це говорити.