Про це в етері телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, документально доведено, що сьогодні у світі існує тільки один тип нацизму — російського. Проте росіяни цього ще не зрозуміли. Подоляк додав, що повинен пройти якийсь час, щоб ми повернулися до обговорення цієї проблеми в межах переговорного процесу.

“Зрозуміло, що зараз він [переговорний процес] припинений, бо після стамбульського комюніке будь-якого істотного просування вперед немає. Російська Федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені здається, буде пан Зеленський”, — заявив Подоляк.