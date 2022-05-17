Процес перемовин між Україною та Росією тимчасово зупинений. Однак в Офісі Президента вважають, що війна має завершитися за столом переговорів.

Про це в етері телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, документально доведено, що сьогодні у світі існує тільки один тип нацизму — російського. Проте росіяни цього ще не зрозуміли. Подоляк додав, що повинен пройти якийсь час, щоб ми повернулися до обговорення цієї проблеми в межах переговорного процесу.