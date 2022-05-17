Про це в етері телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, документально доведено, що сьогодні у світі існує тільки один тип нацизму — російського. Проте росіяни цього ще не зрозуміли. Подоляк додав, що повинен пройти якийсь час, щоб ми повернулися до обговорення цієї проблеми в межах переговорного процесу.
“Зрозуміло, що зараз він [переговорний процес] припинений, бо після стамбульського комюніке будь-якого істотного просування вперед немає. Російська Федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені здається, буде пан Зеленський”, — заявив Подоляк.
- Раніше посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що російської “капітуляції” в Україні не буде.
- Нагадаємо, що глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня, а до кінця цього року завершиться.
- Водночас у розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що російсько-українська війна, ймовірно, перейде у “більш непередбачуваний та ескалаційний” стан вже найближчими місяцями.
- Також Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.
- Зокрема Олаф Шольц зауважив, що, попри невдачі в Україні, Кремль продовжує знищувати українські міста, тому сподіватись на швидке закінчення війни не варто.