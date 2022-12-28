За даними видання, попри недавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до перемовин з Україною, Київ та Захід не повірили словам очільника Кремля, а тому у найближчому майбутньому перемовини між країнами навряд чи відбудуться.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

25 грудня – через декілька днів після слів про готовність припинити війну – Путін знову заявив, що “готовий до перемовин з усіма, хто бере участь у процесі щодо прийняття рішень”.

Ці слова прозвучали на тлі невпинного бомбардування Росією енергетичної системи України дронами та ракетами на початку зими, а також на тлі триваючої війни, під час якої очільник Кремля неодноразово намагався принизити суверенітет України.

Проте заяви Володимира Путіна були відкинуті Україною. США та Захід також навряд чи сприйняли слова президента Росії серйозно.

Це не означає, що Україна не відкрита до мирних переговорів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив Associated Press, що Київ хоче, щоб переговори за посередництва ООН почалися до лютого, але лише після того, як Росія постане перед трибуналом у справах про воєнні злочини.

Однак факти залишаються незмінними: конфлікт, який, на думку багатьох експертів, мав завершитися протягом декількох днів або тижнів, натомість став виснажливою війною, яку Україна, можливо, зможе виграти, тому будь-яка угода, яка зменшує кордони країни або представляє певну форму перемоги Путіна, буде неприйнятною для Києва.

Коментарі Путіна на Різдво насправді не означали відходу від більшості його риторики протягом війни.

Навіть коли, здавалося б, демонструючи готовність до переговорів, російський лідер відмовився згадати саму Україну як відповідну сторону і продовжував обґрунтовувати свою пропозицію хибним приводом, що саме Москва захищає себе за допомогою того, що він евфемістично називає “спеціальною військовою операцією”.

“Обговорення Путіним переговорів зосереджувалося на передбачуваних дискусіях із Заходом, а не з Україною, і відображало його постійні звинувачення в тому, що Україна є лише пішаком Заходу без справжнього суверенітету”, – написав дослідницький центр Інституту вивчення війни (ISW) у свою щоденну оцінку війни.

Як це часто траплялося протягом усього конфлікту, невиразно примирливий тон Путіна швидко суперечив суворому зверненню одного з його ключових посадовців.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії щодо “демілітаризації та денацифікації” контрольованих Україною територій, повторивши застарілі та брехливі звинувачення Москви в нацизмі проти України, які вона використовувала, намагаючись виправдати своє вторгнення.

Лавров також закликав “усунути загрози російській безпеці звідти, включно з нашими новими територіями” — йдеться про чотири окуповані регіони України, які Росія незаконно анексувала після фіктивних референдумів — інакше російські військові вживуть заходів.

Залишається лише одне: виконати їх, поки не пізно. Інакше “російська армія візьме справу в свої руки”, – сказав Лавров.

“Що стосується тривалості конфлікту, то зараз м’яч на боці Вашингтона та його режиму”, – додав він, знову згадавши Україну як маріонетку США.

Київських чиновників абсолютно не зворушили згадка Путіна про переговори.

“Путіну потрібно повернутися до реальності”, — написав у неділю в Twitter радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

“Росія самотужки напала на Україну і вбиває українців. Росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому ми переходимо до Трибуналу”, – додав він

США погоджуються з Україною. Минулого тижня речник Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що Путін “не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий вести переговори” про припинення війни, повідомляє Reuters. “Швидше навпаки… Все, що він робить на землі та в повітрі, свідчить про людину, яка хоче продовжувати відвідувати насильство над українським народом”, – сказав Кірбі.

Кремль навряд чи розглядатиме мирні переговори як справжній шлях до виходу з війни в найближчому майбутньому, але це може бути хорошим провісником для Путіна, якщо Росії вдасться змусити Захід говорити на цю тему, кажуть експерти.

“Заява Путіна від 25 грудня є частиною навмисної інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману, щоб підштовхнути Україну до попередніх поступок”, — заявили в ISW, додавши, що Москва активізувала ці зусилля в грудні.

Олександр Роднянський, економічний радник президента Зеленського, заявив CNN, що коментарі Путіна, ймовірно, були спробою виграти час у конфлікті.

“Бліцкриг пішов для них дуже погано, і вони це знають, тому їм потрібно більше часу, щоб перегрупувати та відновити свої війська”, — сказав Роднянський, додавши, що це також була стратегія Кремля, щоб переконати світ не надсилати більше військової допомоги Україні. “Ми не повинні потрапити в цю пастку”.

Протягом перших десяти місяців війни НАТО залишалося в основному єдиним у підтримці опору України, а західні країни відправляли Києву зброю та іншу допомогу на мільярди доларів.

Зменшення такої підтримки залишається ключовою метою для Путіна, чия позиція зміцнилася б, якби іноземні лідери тиснули на Зеленського, щоб він розглянув угоду з Росією.

Будь-який гіпотетичний імпульс до угоди може призвести до скорочення західної військової допомоги Києву. І це стане можливим шляхом збереження обличчя для Путіна, чия репутація буде серйозно підірвана вдома, якщо він повернеться з дорогої війни без значних територіальних здобутків.

З кінця літа наземна війна на сході та півдні України була визначена серією рішучих контратак, які відкинули російські сили та викристалізували оптимізм Заходу щодо того, що Київ може виграти війну.

Тож для України чи Заходу немає сенсу навіть розглядати можливість угоди, яка розділить її землю чи винагородить Путіна за його вторгнення.

Але Зеленський і його офіційні особи постійно заявляли, що вони продовжуватимуть обговорювати можливість переговорів, не маючи жодних надій на досягнення перемир’я.

“Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом”, — сказав Кулеба AP у понеділок. “Будь-яка війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів”.

Міністр закордонних справ сказав, що ООН буде найбільш природним посередником у цих переговорах.

“Організація Об’єднаних Націй може бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що мова йде не про те, щоб зробити послугу певній країні. Насправді йдеться про те, щоб залучити всіх”, – сказав він.

Зеленський представив українську формулу миру з 10 пунктів світовим лідерам на саміті G20 на Балі, Індонезія, у листопаді. Ці кроки включають шлях до ядерної безпеки, продовольчої безпеки, спеціальний трибунал для ймовірних воєнних злочинів Росії та остаточний мирний договір з Москвою. Він також закликав лідерів G20 використати всю свою силу, щоб “змусити Росію відмовитися від ядерних загроз” і запровадити обмеження цін на імпортовані з Москви енергоносії.

Під час свого виступу в Конгресі минулого тижня Зеленський сказав, що президент США Джо Байден схвалив цей план.

Але для того, щоб Путін прийняв ці умови, від Кремля потрібен був би серйозний спад. І Зеленський не думав про можливість відмовитися від будь-якої української території або відмовитися від своїх зусиль щодо вступу до НАТО та Європейського Союзу, і хоча підтримка Заходу залишається сильною, тиску на нього це зробити мало.

Враховуючи успіх українських військових за останні місяці, триваючу солідарність у позиції НАТО та однозначне бажання Києва відновити та зберегти контроль над своїми кордонами до 2014 року, немає жодних ознак того, що переговори можуть завершити війну у поточній фазі.

Вирішальний поворот на полі бою в Новий рік може змусити змінити підрахунки, але обидві сторони занурені в конфлікт, який, на думку багатьох спостерігачів, може стати тривалим і важким конфліктом.

А візит Зеленського до США – його перша закордонна поїздка за десять місяців – свідчить про його намір зосередити своїх союзників на конфлікті та об’єднати їхню підтримку.

І Байден сказав журналістам, що вони з Зеленським “розділяють однакове бачення” миру.

Байден заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники зосередяться на продовженні “допомоги Україні досягти успіху на полі бою”.

“Вона може досягти успіху на полі бою з нашою допомогою та допомогою наших європейських союзників та інших, тому якщо і коли президент Зеленський буде готовий говорити з росіянами, він також зможе досягти успіху, тому що він переміг на полі бою”, – сказав Байден.