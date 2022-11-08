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Перемовини між Україною та Росією повинні відновитись, але тоді коли це вирішить Київ – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що мирні перемовини мі Україною та Росією повинні відновитись. Водночас на думку політика, момент їх відновлення повинен обирати саме Київ.

Вівторок, 8 листопада 2022, 09:26
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Про це він заявив під час пресконференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.

За словами Макрона, він продовжує дотримуватись позиції, що у якийсь момент переговори між Україною та Росією повинні відновитись.

Однак, додав він, це повинно статись у той момент та на тих умовах, які обере сама Україна.

“Ми хочемо повернення до миру. Це справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів”, – додав він.

Макрон також наголосив, що сторони не повинні робити “радикальних кроків” для відновлення перемовин, маючи на увазі завдання росіянами ударів по критичній інфраструктурі України.

“Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз’яснення з цього приводу”, – сказав президент Франції.

  • Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Папа Римський Франциск повинен зателефонувати президенту США Джо Байдену, президенту РФ Володимиру Путіну та очільнику РПЦ патріарху Кирилу. На думку Макрона, це допоможе завершити російсько-українську війну.
Теги: Росія, Франція, Війна в Україні, Емманюель Макрон, перемовини з РФ, російсько-українська війна, Росія, Україна

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