Перемовини між Україною та Росією повинні відновитись, але тоді коли це вирішить Київ – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що мирні перемовини мі Україною та Росією повинні відновитись. Водночас на думку політика, момент їх відновлення повинен обирати саме Київ.

Про це він заявив під час пресконференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.

За словами Макрона, він продовжує дотримуватись позиції, що у якийсь момент переговори між Україною та Росією повинні відновитись.

Однак, додав він, це повинно статись у той момент та на тих умовах, які обере сама Україна.

“Ми хочемо повернення до миру. Це справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів”, – додав він.

Макрон також наголосив, що сторони не повинні робити “радикальних кроків” для відновлення перемовин, маючи на увазі завдання росіянами ударів по критичній інфраструктурі України.

“Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз’яснення з цього приводу”, – сказав президент Франції.