Завершення перемовин щодо відновлення ядерної угоди з Іраном опинились під загрозою. Все через позицію Росії, яка почала висувати додаткові вимоги.

Про це йдеться у матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Як відомо, після запровадження санкцій проти Росії Захід веде перемовини з Іраном задля відновлення торгівлі. Наразі Іран також перебуває під санкціями, проте Захід готовий їх зняти, якщо країна погодиться обмежити свою ядерну програму.

На думку учасників перемовин, сторони практично дійшли згоди у даному питанні і перемовини вийшли на фінальну стадію.

Проте в останній момент представник РФ на перемовинах Михайло Ульянов почав вимагати від США письмових гарантій. За його словами, Вашингтон повинен гарантувати, що антиросійські санкції не вплинуть на торгівлю РФ з Іраном.

Після перемовин Ульянов заявив, що його пропозиція “не отримала позитивної реакції”.

“У зв’язку з новими санкціями проти Росії ми маємо право захищати свої інтереси у ядерному секторі у ширшому контексті”, – наголосив російський представник.

Ульянов додав, що США та Європейський Союз повинні пообіцяти, що ні зараз, ні у майбутньому санкції не повпливають на реалізацію ядерних проєктів Ірану та на торгівельно-економічні відносини між Москвою та Тегераном.

Представник Росії наполягає, що його вимоги ніяк не заважають підписанню домовленостей, адже “кінцевого тексту угоди ще немає”.

Натомість заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія намагається отримати додаткову вигоду під час перемовин з Іраном щодо ядерної угоди. Проте, додала Нуланд, США не будуть грати з Росією у “давай укладемо угоду”.

Західні дипломати заявляють, що досі незрозуміло, чому Москва почала щось вимагати. У Європі ж наголошують, що Москва вимагає всеосяжних гарантій щодо торгівлі Росії та Ірану, але ці вимоги на перемовинах визнали неприйнятними.

Через позицію Росії перемовини з Іраном навряд чи завершаться цього тижня.

Відомо, що раніше представники Франції, Великої Британії та Німеччини покинули перемовини, оскільки вважали, що всі питання з їхнього боку узгоджені.

Довідка: ядерна угода з Іраном була укладена у 2015 році. Угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не займатись розробкою ядерної зброї.

Угода укладена між Іраном, з одного боку, та США, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Росією та Китаєм з іншого боку. Сторони домовились, що Тегеран суттєво зменшить свою атомну програму, а натомість з Ірану знімуть економічні санкції.

Проте вже у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном. За словами Трампа, Вашингтон має “беззаперечні докази” того, що всупереч домовленостям Іран виготовляв ядерну зброю. Варто зазначити, що європейські учасники угоди розкритикували таке рішення Трампа.