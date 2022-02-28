Перемовини української та російської делегацій, які тривали майже весь день, завершились, проте жодних конкретних домовленостей щодо завершення військових дій ухвалити не вдалося.

Про це повідомляють #Букви.

По завершенню перемовин Михайло Подоляк повідомив журналістам, що сьогоднішні перемовини мали одну важливу мету – завершення обстрілів на території України.

“Сторони вирішили низку важливих тем, по яких намітились деякі рішення. Задля того, щоб ці рішення отримали хоч якісь можливості та імплементації, сторони їдуть до своїх столиць для консультацій”, – наголосив Подоляк.

Він додав, що делегації також вирішили найближчим часом провести новий раунд перемовин, під час яких ці теми вже отримають конкретний розвиток.

У своєму Twitter Михайло Подоляк написав, що перемовини були важкими, але без будь-яких ультиматумів.

“На жаль, російська сторона все ще достатньо необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси”, – написав радник голови ОПУ.

Представник РФ на перемовинах Володимир Мединський розповів, що делегації детально розглянули всі пункти та знайшли “деякі точки, завдяки яким можна прогнозувати спільні позиції”.

Також він підтвердив, що сторони дійшли згоди провести ще одні перемовини через декілька днів. Вони пройдуть на українсько-білоруському кордоні.