Про це повідомляють росЗМІ.
Прессекретар путіна спростував цю інформацію про те, що переговори контактної групи точаться прямо зараз та повідомив, що вони призначені на понеділок.
“Російсько-українські перемовини зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок”, – зазначив Пєсков.
Раніше повідомлялось, що путін готовий провести перемовини із лідером України Володимиром Зеленським. Турецька сторона агітувала за проведення зустрічі ще до початку бойових дій з боку РФ. Путін оголосив, що не проти зустрічі, коли мав телефонні перемовини із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та відповів на низку питань. Журналістів насамперед цікавила можливість перемовин між Україною та Росією.
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив про готовність Росії відновити перемовини з США щодо гарантій безпеки та договору про скорочення стратегічних озброєнь.
- У Кремлі вважають, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна можлива. Проте за певних умов.