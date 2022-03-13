У РФ оголосили про нову дату українсько-російських перемовин. За словами прессекретаря путіна Дмитра Пєскова, новий етап переговорів призначено на 14 березня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Прессекретар путіна спростував цю інформацію про те, що переговори контактної групи точаться прямо зараз та повідомив, що вони призначені на понеділок.

“Російсько-українські перемовини зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок”, – зазначив Пєсков.

Раніше повідомлялось, що путін готовий провести перемовини із лідером України Володимиром Зеленським. Турецька сторона агітувала за проведення зустрічі ще до початку бойових дій з боку РФ. Путін оголосив, що не проти зустрічі, коли мав телефонні перемовини із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.