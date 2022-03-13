Про це повідомляють росЗМІ.

Прессекретар путіна спростував цю інформацію про те, що переговори контактної групи точаться прямо зараз та повідомив, що вони призначені на понеділок.

“Російсько-українські перемовини зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок”, – зазначив Пєсков.

Раніше повідомлялось, що путін готовий провести перемовини із лідером України Володимиром Зеленським. Турецька сторона агітувала за проведення зустрічі ще до початку бойових дій з боку РФ. Путін оголосив, що не проти зустрічі, коли мав телефонні перемовини із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.