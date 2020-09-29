Цього року через карантинні умови “Коронація слова” не змогла провести традиційну церемонію нагородження, яка до того ж мала бути святково-ювілейною – конкурсу виповнюється 20 років. Тож організатори вдалися до нового формату – онлайн-церемонії. Переглянути церемонію онлайн можна на youtube-каналі “Коронації слова” – https://www.youtube.com/watch?v=C6RFOm0rBe8.
Переможці “Коронації слова”-2020 у номінації “Кіносценарії”:
1 премія — “Подвійний імельман” Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк)
2 премія — “Кіготь і Велика Ханум” Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк), “На тому боці” Юрій Леута і Наталя Блок (Київ)
3 премія — “На крилах слави” Микола Кирильчук (Рівне)
Дипломанти-фіналісти:
- “Гідра” Ярослав Яріш (с.Ралівка, Львівська обл.)
- “По той бік невимовності” Кирило Устюжанін (Київ)
- “34 сонячні дні і один похмурий” (кіносценарій за однойменною повістю Олі Русіної) Валерій Пузік (Одеса) і Оля Русіна (Київ)
- “Остання пісня Зозулі” Олесь Гриб (Київ)
Дипломанти:
- “Сіверщина 1659” Анатолій Покришень (Чернігів) і Олег Миколайчук (Київ)
- “Винахід століття” Юрій Багрянцев (Київ)
- “Безхатько” Олексій Мазур (Дніпро)
- “Дорога” Ярослав Мельник (Вільнюс) і Ольга Самолевська (Київ)
- “Мій коханий віконт” Олена Терещенко (Чернігів)
- “Дистанція” Андрій Євстратенко і Олексій Уманський (Київ)
- “Вполювати рідкісного звіра” Денис Кушнарьов (Київ)
- “По чім сьогодні мільйонери?” Олесь Гриб (Київ)
- “Червоні маки Олега Стадніка” Леся Туровська (Київ)
- “Серце птаха” Олена Шарманова (Київ)
Спеціальні відзнаки:
- Спецвідзнака за музичний жанр від Національного академічного театру оперети — “Старі пеньки” Сергій Замченко (Суми)
- Спеціальна відзнака від Національного університету ім. Т.Г. Шевченка за найкращий історико-патріотичний кіносценарій — “Чорна княгиня” Марія Ткачівська (Івано-Франківськ)
- Спеціальна відзнака від Національного університету ім. Т.Г. Шевченка за найкращий історико-патріотичний кіносценарій — “Факультет всезагальної любові” Олександр Есаулов (Ірпінь)
- Спеціальна відзнака генерального продюсера Рівненського міжнародного кінофестивалю “Місто Мрії” Олександра Гладунова — “Волинь 43-44” Василь Щеглюк (Львів)
- Спецвідзнака за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка — “Домашнє ув’язнення” Тетяна Дончева (с. Нові Петрівці, Київська обл.)
- Спецвідзнака за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка — “Криваві танці у Кутах” Владислав Івченко (Суми)
- Спецвідзнака за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка — “Чари” Соломія Кривенко (Львів)
- Спеціальна відзнака на честь світлої пам’яті Володимира Івасюка — “На крилах слави” Микола Кирильчук (Рівне)
- Найкращий сценарій до короткометражного фільму — “Частинка світла” Анна Смолій (Київ)
- Спецвідзнака “Симпатія Одеської кіностудії” — “Кіготь і Велика Ханум” Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк)
- Найкращий телесеріал — “Це моє місто” Тетяна Дончева (с.Нові Петрівці, Київська обл.)
Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого нараховує вже 20 років, є найпрестижнішим українським конкурсом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен.
Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п’єсами.