20 вересня о 20:00 відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" у номінації "Кіносценарії" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Цього року через карантинні умови “Коронація слова” не змогла провести традиційну церемонію нагородження, яка до того ж мала бути святково-ювілейною – конкурсу виповнюється 20 років. Тож організатори вдалися до нового формату – онлайн-церемонії. Переглянути церемонію онлайн можна на youtube-каналі “Коронації слова” – https://www.youtube.com/watch?v=C6RFOm0rBe8.

Переможці “Коронації слова”-2020 у номінації “Кіносценарії”:

1 премія — “Подвійний імельман” Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк)

2 премія — “Кіготь і Велика Ханум” Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк), “На тому боці” Юрій Леута і Наталя Блок (Київ)

3 премія — “На крилах слави” Микола Кирильчук (Рівне)

Дипломанти-фіналісти:

“Гідра” Ярослав Яріш (с.Ралівка, Львівська обл.)

“По той бік невимовності” Кирило Устюжанін (Київ)

“34 сонячні дні і один похмурий” (кіносценарій за однойменною повістю Олі Русіної) Валерій Пузік (Одеса) і Оля Русіна (Київ)

“Остання пісня Зозулі” Олесь Гриб (Київ)

Дипломанти:

“Сіверщина 1659” Анатолій Покришень (Чернігів) і Олег Миколайчук (Київ)

“Винахід століття” Юрій Багрянцев (Київ)

“Безхатько” Олексій Мазур (Дніпро)

“Дорога” Ярослав Мельник (Вільнюс) і Ольга Самолевська (Київ)

“Мій коханий віконт” Олена Терещенко (Чернігів)

“Дистанція” Андрій Євстратенко і Олексій Уманський (Київ)

“Вполювати рідкісного звіра” Денис Кушнарьов (Київ)

“По чім сьогодні мільйонери?” Олесь Гриб (Київ)

“Червоні маки Олега Стадніка” Леся Туровська (Київ)

“Серце птаха” Олена Шарманова (Київ)

Спеціальні відзнаки:

Спецвідзнака за музичний жанр від Національного академічного театру оперети — “Старі пеньки” Сергій Замченко (Суми)

Спеціальна відзнака від Національного університету ім. Т.Г. Шевченка за найкращий історико-патріотичний кіносценарій — “Чорна княгиня” Марія Ткачівська (Івано-Франківськ)

Спеціальна відзнака від Національного університету ім. Т.Г. Шевченка за найкращий історико-патріотичний кіносценарій — “Факультет всезагальної любові” Олександр Есаулов (Ірпінь)

Спеціальна відзнака генерального продюсера Рівненського міжнародного кінофестивалю “Місто Мрії” Олександра Гладунова — “Волинь 43-44” Василь Щеглюк (Львів)

Спецвідзнака за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка — “Домашнє ув’язнення” Тетяна Дончева (с. Нові Петрівці, Київська обл.)

Спецвідзнака за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка — “Криваві танці у Кутах” Владислав Івченко (Суми)

Спецвідзнака за інтелектуальний гумор від Національного університету ім. Т.Г.Шевченка — “Чари” Соломія Кривенко (Львів)

Спеціальна відзнака на честь світлої пам’яті Володимира Івасюка — “На крилах слави” Микола Кирильчук (Рівне)

Найкращий сценарій до короткометражного фільму — “Частинка світла” Анна Смолій (Київ)

Спецвідзнака “Симпатія Одеської кіностудії” — “Кіготь і Велика Ханум” Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк)

Найкращий телесеріал — “Це моє місто” Тетяна Дончева (с.Нові Петрівці, Київська обл.)

Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого нараховує вже 20 років, є найпрестижнішим українським конкурсом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен.

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п’єсами.