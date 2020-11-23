Церемонію можна переглянути онлайн на youtube-каналі “Коронації слова” –

Ось імена авторів п’єс, з яких постануть нові вистави в українських театрах:

1 премія – “Звір” Наталія Ігнатьєва (Запоріжжя)

2 премія – “Буття, небуття та трохи психоаналізу” Андрій Загребельний (Київ)

3 премія – “Карамель” Наталія Ігнатьєва (Запоріжжя)

Дипломанти-фіналісти

“Жіночі долі, розстріляні війною” Світлана Спасиба (c. Германівка, Київська обл.)

“Дванадцятий апостол” Віктор Рибачук (Вінниця)

“Король-Блазень” Неда Неждана (Київ)

“Коли зупинився годинник” Юрій Власовець (Авдіївка)

“Де живуть львівські дракони?” Оксана Дуплій (Черкаси)

“Інтелігенція” Володимир Гільчук (Ніжин)

“Я чоловік богині” Геллада Самойленко (Донецьк/Київ)

Дипломанти

“Смертю смерть здолавши” Микола Гончарук (Чорноморськ)

“Dupa morelli” Влада Друзд (Київ)

“Китайські церемонії” Артур Закордонець (Хмельницька обл.)

“Два кінця, два кільця” Дмитро Наумов, Тарас Боровок (Київ)

“Контрабас розбушувався” Олександр Володарський (Київ)

“Бути чоловіком” Денис Дикий (Київ)

“Галю, ци-нація” Володимир Нянькін (Суми)

Спеціальні відзнаки

Спецвідзнака від Дебют-газети – “Вчорашній суп” Анна Багряна (Софія (Болгарія)/Київ (Україна)

Спеціальна відзнака від Римми Зюбіної – “Пансіонат для людей похилого віку” Юлія Бондарюк (Київ)

Спеціальна відзнака від Українського радіо “Радіообрії коронованого слова” – “Дванадцятий апостол” Віктор Рибачук (Вінниця)

Спеціальна відзнака від Українського радіо “Радіообрії коронованого слова” – “Де живуть львівські дракони?” Оксана Дуплій (Черкаси)

Спеціальна відзнака від Київського Палацу дітей та юнацтва – “Живи, книго!” Ольга Пономаренко (с. Бубнівська Слобідка, Черкаська обл.)

Спецвідзнака “Міжнародний вибір. Словаччина” – “Маріанна та її чоловіки” Катерина Мусієнко (Сліач (Словаччина)/Кривий Ріг (Україна)

Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого нараховує 20 років, є найпрестижнішим українським проєктом, який в царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен. Серед найбільш популярних сучасних драматургів – Олександр Гаврош, Валентин Тарасов, Віктор Рибачук, Марина Смілянець, Людмила Говійна, Неда Неждана, Надія Симчич, Павло Ар’є, Юрій Васюк та багато інших.

Сучасна драматургія, відчуваючи нову епоху і подих суспільства, поступово трансформується. На конкурс надходить багато драйвових, хайпових, іноді провокативних творів.

Більше 50-ти театральних постановок здійснено за п’єсами лауреатів та дипломантів “Коронації слова” в Україні та за її межами (США, Болгарія, Фінляндія), 2 мюзикли поставлено на лібрето авторів “Коронації слова” з гастролями по всій Україні.

“Коронація слова” спільно із Центром мистецтв “Новий український театр” заснували фестиваль сучасної драматургії “Нова п’єса”.

В оцінках літературознавців, наприклад, Академіка Миколи Жулинського, Директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України: “Коронація слова” створила “Третю хвилю” в історії української літератури.

“Коронація слова” – “Унікальний літературний і мультимедійний проект, якому немає аналогів у світі” (за словами Пауло Коельйо).

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п’єсами.

Запрошуємо Вас творити, надсилати на конкурс рукописи та вигравати!

Детальна інформація на сайті в умовах участі http://koronatsiya.com/umovi-uchasti

КІНЦЕВА ДАТА ПРИЙОМУ РУКОПИСІВ – 1 ГРУДНЯ!