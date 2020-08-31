Переможцем міжнародного пітчинґу Boat Meeting на 49-й "Молодості" став проєкт "Герой нашого часу" / "A Hero of Our Time" режисера й продюсера Мірака Атабея з Туреччини.

Проєкт отримає сертифікат на суму 10 000 доларів від компанії Star Media на постпродукцію.

За приз змагалося десять проєктів з України (два проєкти в копродукції з Польщею й Францією відповідно), Казахстану, Туреччини, Чехії й Албанії, Латвії.

Boat Meeting пройшов у межах 49-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” у FEDORIV HUB.

Членами журі стали:

• головна продюсерка серіалів та фільмів каналу “1+1” Олена Єремєєва (Україна);

• продюсер кінокомпанії Star Media Олексій Терентьєв (Україна);

• незалежний продюсер, співзасновник кінокомпанії Bord Cadre films Дан Векслер (Швейцарія) (онлайн).

Варто зазначити, що 49-ий міжнародний кінофестиваль “Молодість” оголосив переможців. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.