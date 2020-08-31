Проєкт отримає сертифікат на суму 10 000 доларів від компанії Star Media на постпродукцію.
За приз змагалося десять проєктів з України (два проєкти в копродукції з Польщею й Францією відповідно), Казахстану, Туреччини, Чехії й Албанії, Латвії.
Boat Meeting пройшов у межах 49-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” у FEDORIV HUB.
Членами журі стали:
• головна продюсерка серіалів та фільмів каналу “1+1” Олена Єремєєва (Україна);
• продюсер кінокомпанії Star Media Олексій Терентьєв (Україна);
• незалежний продюсер, співзасновник кінокомпанії Bord Cadre films Дан Векслер (Швейцарія) (онлайн).
Варто зазначити, що 49-ий міжнародний кінофестиваль “Молодість” оголосив переможців. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.