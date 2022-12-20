Літак із збірною Аргентини, яка стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2022 року, прибув до Буенос-Айреса рано вранці 20 грудня. У країні проводять національне свято, щоб привітати на батьківщині капітана Ліонеля Мессі та команду-тріумфатора.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що сотні тисяч уболівальників зберуться на вулицях столиці вдень на параді перемоги команди.

Спершу збірна проведе ніч на тренувальному майданчику Аргентинської футбольної асоціації, повідомляє державне медіаагентство Télam.

Натовпи вболівальників прибули до місця тренувань ще 19 грудня, перед прибуттям команди. На фотографіях видно, як уболівальники вибігають із припаркованих на території автомобілів. Дехто лежав на ковдрах на траві, а інші валялися на стільцях для пікніка навколо кулерів.

Довгоочікуване повернення команди продовжує кількаденне безперервне святкування по всій країні та серед уболівальників за кордоном після вибухової перемоги Аргентини над Францією.

Суперзірки Мессі та Кіліан Мбаппе зустрілися на полі у фіналі, який багато хто назвав найкращим фіналом Чемпіонату світу всіх часів.

Мбаппе здобував перемогу Франції у 2018 році на турнірі в Росії, тоді як 35-річний Мессі грав у своєму останньому матчі Чемпіонату світу з футболу, прагнучи отримати трофей, який так довго вислизав від нього.

Аргентина вийшла вперед у першому таймі, та Франції вдалось відіграти два м’ячі у другому таймі. Основний час поєдинку так і завершився з рахунком 2-2, після чого команди почали боротьбу в екстратаймах.

Мессі забив свій другий гол у матчі, відновивши перевагу своєї команди, але Мбаппе забив другий пенальті, зробивши хет-трик і перевівши фінал у серію пенальті, яка завершилася тріумфом для Аргентини після того, як Франція пропустила два удари.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Буенос-Айреса після тріумфу Чемпіонату світу – першого в Аргентині за 36 років, заполонивши центральну авеню 9 липня. На відео в соціальних мережах можна побачити радісних уболівальників, які підіймаються на вуличні стовпи, щоб помахати прапором Аргентини; інші на землі танцювали, співали та скандували на святкуванні.

Це була особливо емоційна перемога для збірної Аргентини, коли Мессі закріпив статус одного з великих футболістів поряд із покійним переможцем чемпіонату світу 1986 року Дієго Марадоною та бразильцем Пеле.

“Я не можу повірити, що ми так сильно постраждали в ідеальній грі. Неймовірно, але ця команда реагує на все”, – сказав тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні після матчу, повідомляє Reuters.

“Я пишаюся роботою, яку вони виконали Я хочу сказати людям, щоб вони насолоджувалися, це історичний момент для нашої країни”, — додав він, стримуючи сльози, коли його обіймали гравці.