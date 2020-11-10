Про це повідомляє CNN.

Всього в конкурсі брали участь понад 50 дівчат.

Друге місце зайняла міс Айдахо Кім Лейн, а третє – міс Оклахома Мерайя Джейн Девіс.

Судді обрали Бранч за її відповідь на запитання, що потрібно зробити, щоб об’єднати країну.

“Я думаю, що це питання довіри. Ми втратили довіру до систем, які підтримують нашу країну в дієвому стані, від ЗМІ до бізнесу і нашого уряду. Щоб відновити цю довіру, потрібно зібратися і працювати разом над тим, щоб зцілити цю систему і довіритися їй. Якщо ми хочемо і далі залишатися найбільшою нацією, нам доведеться подавати кращий приклад”, – сказала вона.

В інтерв’ю міс Міссісіпі, США, Бранч розказала, що її батько був ув’язнений на 10 років. Його досвід надихнув її виступати за реформу кримінальної юстиції, і у 2018 році вона зустрілася з президентом Дональдом Трампом та іншими чиновниками, щоб обговорити заходи щодо реінтеграції колишніх ув’язнених у суспільство після їх звільнення.

Ася Бранч стала першою афроамериканкою, яка ушанована званням “Міс Міссісіпі”, а також першою афроамериканкою, що представляла штат на щорічному конкурсі. Тепер, після того, як вона отримала звання “Міс США”, Бранч переїде в Нью-Йорк, де представлятиме різні благодійні організації.

Бранч представлятиме США на конкурсі “Міс Всесвіт”

Ася Бранч вивчала радіожурналістику в Університеті штату Міссісіпі, де отримала ступінь бакалавра. В її планах отримати докторську ступінь в галузі права.