Про це повідомляє CNN.
Всього в конкурсі брали участь понад 50 дівчат.
Друге місце зайняла міс Айдахо Кім Лейн, а третє – міс Оклахома Мерайя Джейн Девіс.
#MissUSA 2020 is….Mississippi!!! pic.twitter.com/zyH7yoTSgZ
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
“Who are you!?” #missusa pic.twitter.com/DoxnKCWYIQ
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Судді обрали Бранч за її відповідь на запитання, що потрібно зробити, щоб об’єднати країну.
“Я думаю, що це питання довіри. Ми втратили довіру до систем, які підтримують нашу країну в дієвому стані, від ЗМІ до бізнесу і нашого уряду. Щоб відновити цю довіру, потрібно зібратися і працювати разом над тим, щоб зцілити цю систему і довіритися їй. Якщо ми хочемо і далі залишатися найбільшою нацією, нам доведеться подавати кращий приклад”, – сказала вона.
Final question: Mississippi#MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/px7pneC4PY
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Final statement: Mississippi #MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/kbFDp3qmLA
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
В інтерв’ю міс Міссісіпі, США, Бранч розказала, що її батько був ув’язнений на 10 років. Його досвід надихнув її виступати за реформу кримінальної юстиції, і у 2018 році вона зустрілася з президентом Дональдом Трампом та іншими чиновниками, щоб обговорити заходи щодо реінтеграції колишніх ув’язнених у суспільство після їх звільнення.
Ася Бранч стала першою афроамериканкою, яка ушанована званням “Міс Міссісіпі”, а також першою афроамериканкою, що представляла штат на щорічному конкурсі. Тепер, після того, як вона отримала звання “Міс США”, Бранч переїде в Нью-Йорк, де представлятиме різні благодійні організації.
“Who are you!?” #missusa pic.twitter.com/DoxnKCWYIQ
— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Бранч представлятиме США на конкурсі “Міс Всесвіт”
Ася Бранч вивчала радіожурналістику в Університеті штату Міссісіпі, де отримала ступінь бакалавра. В її планах отримати докторську ступінь в галузі права.
- Переможницею конкурсу краси “Міс світу-2019” стала представниця Ямайки – 23-річна Тоні-Енн Сінгх.