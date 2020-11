Про це повідомляє CNN.

Всього в конкурсі брали участь понад 50 дівчат.

Друге місце зайняла міс Айдахо Кім Лейн, а третє – міс Оклахома Мерайя Джейн Девіс.

Судді обрали Бранч за її відповідь на запитання, що потрібно зробити, щоб об’єднати країну.

“Я думаю, що це питання довіри. Ми втратили довіру до систем, які підтримують нашу країну в дієвому стані, від ЗМІ до бізнесу і нашого уряду. Щоб відновити цю довіру, потрібно зібратися і працювати разом над тим, щоб зцілити цю систему і довіритися їй. Якщо ми хочемо і далі залишатися найбільшою нацією, нам доведеться подавати кращий приклад”, – сказала вона.

Final question: Mississippi#MissUSA is LIVE from @visitgraceland only on @fyi. pic.twitter.com/px7pneC4PY

— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020