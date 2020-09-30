Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Робочі дні переносяться з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2021 році: 7 січня – Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України.
Зокрема, Кабмін рекомендує для працівників з п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними дням (в суботу та неділю) перенести робочі дні з:
- п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
- понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
- п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.
Спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у цей день визначає Нацбанк.
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- 1 вересня, після майже піврічної перерви, маленькі українці пішли до школи. Проте через епідемію коронавірусу в деяких регіонах продовжили канікули, в інших — дітей переводять на змішану форму навчання, а в частині регіонів — думають про вимушені канікули. #Букви розбиралися, скільки у цьому навчальному році відпочиватимуть школярі.