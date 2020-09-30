Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2021 році", згідно з яким у наступному році українців чекають додаткові вихідні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Робочі дні переносяться з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2021 році: 7 січня – Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України.

Зокрема, Кабмін рекомендує для працівників з п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними дням (в суботу та неділю) перенести робочі дні з:

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у цей день визначає Нацбанк.

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