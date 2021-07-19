Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю “РБК-Україна”.
На запитання, чи будуть українці шоковані підсумками перепису соціолог відповіла: “Повірте, не будемо. Я оцінюю зараз чисельність населення на підконтрольній території, тобто без Криму і без частини Донбасу, в 38 мільйонів”.
Вона підкреслила, що 38 мільйонів – це цифра наявного населення, тобто кількість людей, які перебувають саме на території України.
Соціолог припустила, що близько 3 мільйонів ще перебувають за кордоном.
- В Україні за останні 30 років не зросла тривалість життя. При цьому резерви зниження смертності, пов’язані з суспільством і державою, вже вичерпані.