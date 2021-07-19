Чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю “РБК-Україна”.

На запитання, чи будуть українці шоковані підсумками перепису соціолог відповіла: “Повірте, не будемо. Я оцінюю зараз чисельність населення на підконтрольній території, тобто без Криму і без частини Донбасу, в 38 мільйонів”.

Вона підкреслила, що 38 мільйонів – це цифра наявного населення, тобто кількість людей, які перебувають саме на території України.

Соціолог припустила, що близько 3 мільйонів ще перебувають за кордоном.