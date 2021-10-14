Про це повідомляють #Букви.
У четвер, 14 жовтня, під час робочої поїздки до Запорізької області Зеленський взяв участь у церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, що відбулася на острові Хортиця.
Під час виступу перед 1,5 сотнями ліцеїстами трьох навчальних закладів президент заявив:
“Тут на острові є 700-літній дуб, біля якого, за легендою, Богдан Хмельницький збирав військо, а Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану. Цей дуб за багато років пережив чимало: сильний вітер ламав його, декілька разів в дерево влучала блискавка. Він витримав все, витримав і це”.
“Це символ того, що ніколи не можна здаватися”, — додав він.
На відео з 10:30 хв.
Пресслужба президента, повідомляючи про цей захід, зацитувала репліку президента, частково виправивши помилку:
“Глава держави розповів, що біля Хортиці є відомий 700-літній дуб….”.
Насправді ж дуб, про який йдеться, росте не на острові Хортиця, а в Запоріжжі. Саме тому цей дуб відомий як “Запорізький дуб”. Офіційна назва — “Історико-культурний комплекс 700-літній Запорізький дуб“.
Він розташований в правобережній частині Запоріжжя, в межах колишнього селища Хортиця (Верхня Хортиця), на перетині вулиць Тараса Бульби та Нечипора Дейкуна.
Між островом, на якому був Зеленський, та відомим дубом — понад 8 кілометрів.
- Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що у 1996 році в Україні прийняли Конституцію Пилипа Орлика.