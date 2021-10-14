Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області виступив перед ліцеїстами. У своїй промові він зробив помилку, переплутавши географічні місцевості.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 14 жовтня, під час робочої поїздки до Запорізької області Зеленський взяв участь у церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, що відбулася на острові Хортиця.

Під час виступу перед 1,5 сотнями ліцеїстами трьох навчальних закладів президент заявив:

“Тут на острові є 700-літній дуб, біля якого, за легендою, Богдан Хмельницький збирав військо, а Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану. Цей дуб за багато років пережив чимало: сильний вітер ламав його, декілька разів в дерево влучала блискавка. Він витримав все, витримав і це”. “Це символ того, що ніколи не можна здаватися”, — додав він.

На відео з 10:30 хв.

Пресслужба президента, повідомляючи про цей захід, зацитувала репліку президента, частково виправивши помилку:

“Глава держави розповів, що біля Хортиці є відомий 700-літній дуб….”.

Насправді ж дуб, про який йдеться, росте не на острові Хортиця, а в Запоріжжі. Саме тому цей дуб відомий як “Запорізький дуб”. Офіційна назва — “Історико-культурний комплекс 700-літній Запорізький дуб“.

Він розташований в правобережній частині Запоріжжя, в межах колишнього селища Хортиця (Верхня Хортиця), на перетині вулиць Тараса Бульби та Нечипора Дейкуна.

Між островом, на якому був Зеленський, та відомим дубом — понад 8 кілометрів.