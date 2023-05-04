Про це повідомляє пресслужба ОГПУ у Facebook.
Зазначається, що саме керівник забезпечував переправлення окупантів до українського кордону України цивільним повітряним транспортом. Зауважимо, що посаду генерального директора “Уральських авіаліній” з 1993 року обіймає Сергій Скуратов.
Як сказали в ОГПУ, для цього він давав відповідні вказівки, для виконання яких використовувались цивільні повітряні судна компанії.
Вони здійснювали транспортування мобілізованих військових РФ, їхньої зброї та боєприпасів і особистих речей для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України.
З жовтня 2023 року і по нині цивільні борти авіакомпанії підозрюваного здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів “Платов” у Ростові-на-Дону та “Сімферополь” в АР Крим.
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