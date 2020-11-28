Про це повідомляє CNN.

Відомо, що після перерахунку в окрузі Мілуокі Байден набрав додаткові 132 голоси з майже 460 тисяч поданих.

Трамп зажадав перерахунку голосів у двох найбільших округах Вісконсину після того, як він поступився Байдену у цьому штаті з різницею у понад 20 тисяч голосів. Однак перерахунок лише зміцнив перемогу демократа.

Всього у штаті Вісконсин дозволено перерахунок голосів у двох округах: Мілуокі та Дейн. У останньому результати обіцяють оголосити у неділю. Перерахунок у двох округах обійшовся кампанії Трампа у понад 3 млн доларів.