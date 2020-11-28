Про це повідомляє CNN.
Відомо, що після перерахунку в окрузі Мілуокі Байден набрав додаткові 132 голоси з майже 460 тисяч поданих.
Трамп зажадав перерахунку голосів у двох найбільших округах Вісконсину після того, як він поступився Байдену у цьому штаті з різницею у понад 20 тисяч голосів. Однак перерахунок лише зміцнив перемогу демократа.
Всього у штаті Вісконсин дозволено перерахунок голосів у двох округах: Мілуокі та Дейн. У останньому результати обіцяють оголосити у неділю. Перерахунок у двох округах обійшовся кампанії Трампа у понад 3 млн доларів.
- Фінансовий менеджер з Північної Кароліни через суд намагається повернути $2,5 млн, які він пожертвував на боротьбу з “шахрайством” проти Дональда Трампа на виборах президента США.
- Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації та “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.
- Днями Верховний суд штату Невада заявив про перемогу кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Влада Пенсільванії також затвердила перемогу Джо Байдена.
- Також Трамп розпорядився розпочати формальну процедуру передачі влади новій адміністрації, відмовившись при цьому визнати свою поразку.
- 27 листопада Трамп погодився залишити Білий дім, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.