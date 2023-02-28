27 лютого на станції метро "Золоті Ворота" відкрили виставку військового фотографа, лейтенанта Національної гвардії України Миколи Анацького, який 18 січня 2023 року разом із керівництвом і колегами із МВС загинув в авіакатастрофі гелікоптера ДСНС у Броварах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак, на виставці “Перерваний політ” представлено 30 фотографій Миколи Анацького, які він зробив у відрядженнях з Денисом Монастирським, зокрема під час повномасштабної війни у Краматорську, Вінниці, Кременчуці, Харкові, Бахмуті тощо.

Експозиція світлин дає можливість зрозуміти й відчути, що встиг зробити Денис Монастирський та його команда за рік широкомасштабної війни РФ.

“У кожній цій світлині, попри те, що тут показані біль, руйнування та дуже важкі емоції, у кожній з них є добро, Миколине світло. Він стояв завжди за кадром, але весь цей світ, весь поганий світ – він бачив ідеальним. І Микола хотів, щоб цей світ таким ідеальним бачили і ми”, – поділилася дружина військового фотографа Вікторія Анацька.

Микола Анацький почав цікавитися фотографією після закінчення школи. Батько лейтенанта Національної гвардії України, Леонід Анацький пригадує, що син був творчим, любив багато читати, мав музикальний слух, але найбільше до душі йому було фотомистецтво, яке згодом переросло у професію.

“На фотовиставці ми побачили життя сина з іншого боку. Це та частина життя, яку ми не бачили. Ми дивилися на фото, але тут все по-іншому виглядає і дуже нас це хвилює. Ми дякуємо, що колеги та друзі так зворушливо ставляться до нашого сина і створили цю виставку”, – зазначив Леонід Анацький.

Зокрема під час відкриття фотовиставки анонсовано започаткування премії імені Миколи Анацького.

“Роботи Миколи Анацького несуть в собі не просто дух, емоцію, а передають життєві якісь історії тих людей, які зображені на цих фотографіях, вони також мають високу мистецьку цінність. Тому ми започатковуємо премію імені Миколи Анацького – для військових фотографів, які працюють сьогодні в Україні під час війни”, – розповіла радниця МВС Леся Червінська.

А також додала, що мета цієї премії – щоб талановиті військові фотографи мали додаткову підтримку, і, звичайно, щоб увічнити пам’ять Миколи.

У відомстві зазначили, що впродовж кількох днів кияни та гості міста зможуть побачити творчість Миколи Анацького не лише на станції метро “Золоті Ворота”, а й на метролайтах на всіх станціях метро.