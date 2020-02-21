Про це повідомляє кореспондент телеканалу “Настоящее время“ Володимир Рунец на своїй сторінці в Facebook.
“Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли“, – написав він.
На опублікованій фотографії видно гранати, апельсини, каву, цукерки і кока-колу.
За словами Рунця, переселенці під час передачі продуктів сказали, що “їх уже звинувачували, що війна почалася через них, а тепер людей звинувачують, що вірус через них“
Також журналіст додав, що переселенці відмовилися від інтерв’ю.
ОНОВЛЕНО 18:00:
У матеріалі “112-го каналу” стверджується, що допомога для евакуйованих була доставлена волонтерами Червоного Хреста.
Наразі #Букви намагаються уточнити в Червоному Хресті, чи дійсно волонтери організації доставили евакуйованим українцям продукти.
“Представники та полтавського відділення і наш генеральний директор, всі знаходяться там. Сама достовірна інформація, так би мовити з перших вуст, буде завтра вранці“, – повідомили в приймальні “Червоного хреста“.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.