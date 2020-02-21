У ЗМІ розповіли, як волонтери привезли їжу в санаторій Нових Санжар українцям, евакуйованим із Китаю.

Про це повідомляє кореспондент телеканалу “Настоящее время“ Володимир Рунец на своїй сторінці в Facebook.

“Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли“, – написав він.

На опублікованій фотографії видно гранати, апельсини, каву, цукерки і кока-колу.

За словами Рунця, переселенці під час передачі продуктів сказали, що “їх уже звинувачували, що війна почалася через них, а тепер людей звинувачують, що вірус через них“

Також журналіст додав, що переселенці відмовилися від інтерв’ю.

ОНОВЛЕНО 18:00:

У матеріалі “112-го каналу” стверджується, що допомога для евакуйованих була доставлена волонтерами Червоного Хреста.

У свою чергу кореспондент “Настоящего времени “ Володимир Рунец поцікавився , коли “ 112 -й канал “ вибачиться за дезінформацію про Червоний Хрест .

Наразі #Букви намагаються уточнити в Червоному Хресті, чи дійсно волонтери організації доставили евакуйованим українцям продукти.

“Представники та полтавського відділення і наш генеральний директор, всі знаходяться там. Сама достовірна інформація, так би мовити з перших вуст, буде завтра вранці“, – повідомили в приймальні “Червоного хреста“.