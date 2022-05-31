Українська переселенка у Великій Британії Аліна Коренюк впізнала свої речі на фото російського танку у Луганській області, котре швидко стало вірусним після того, як його поширили мережею.

Про це пише BBC.

Вона зауважила, що крім запакованого бойлера, вона також помітила скатертину з дачі та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.

Коренюк, мешканка міста Попасна в Луганській області, змушена була покинути свій будинок та переїхати до Великої Британії разом із доньками, взявши із собою лиш необхідне з речей.

На фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті.

За її словами, велика коробка на фото – новий бойлер, який родина придбала та не встигла ще встановити. Окрім цього, там також скатертини з їхньої дачі, ковдра та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок. Вона припустила, що під ковдрами може бути й інше їхнє вкрадене майно із їхнього будинку.

Помітивши свої речі на російському танку, Коренюк не здивувалась, оскільки знала, що все, що росіяни не знищили, вони вкрадуть.

Вона зазначила, що мати, бабуся та чоловік Аліни Коренюк залишилися в Україні, у безпечному місці. До війни Коренюк працювала дитячою психологинею, пізніше влаштувалась до Нацполіції інспекторкою з кадрового забезпечення. З початком повномасштабного нападу РФ, 24 лютого родина евакуювалась до Кривого Рогу. Вже 8 травня вона з доньками переїхала до Великої Британії.