Переселенці з тимчасово окупованої Снігурівки в Миколаївській області звернулися до мешканців своєї громади із закликом ігнорувати "референдум" про приєднання захоплених українських територій до РФ.

Про це повідомляє місцева газета “Сніг” у Telegram.

Мітингувальники заявили, що до РФ вони ніколи не хотіли, адже Снігурівський край є Україною. У відео вони закликають своїх земляків не йти на так званий “референдум” та не брати участі у ньому.

“Ми – мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною – був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли й не будемо хотіти. Закликаємо жителів Снігурівки та прилеглих сіл, тобто Снігурівської ОТГ, не йти на “референдум” та не брати участь в незаконному проведенні “референдуму”. Слава Україні!”, — йдеться в повідомленні мешканців.

Нагадаємо, що 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ.

У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.