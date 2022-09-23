Про це повідомляє місцева газета “Сніг” у Telegram.
Мітингувальники заявили, що до РФ вони ніколи не хотіли, адже Снігурівський край є Україною. У відео вони закликають своїх земляків не йти на так званий “референдум” та не брати участі у ньому.
“Ми – мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною – був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли й не будемо хотіти. Закликаємо жителів Снігурівки та прилеглих сіл, тобто Снігурівської ОТГ, не йти на “референдум” та не брати участь в незаконному проведенні “референдуму”. Слава Україні!”, — йдеться в повідомленні мешканців.
Нагадаємо, що 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ.
У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.
- З 23 по 27 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей триватимуть “референдуми” про приєднання цих областей до Росії. Про те, як триватиме цей процес “волевиявлення”, розповіли у ЗМІ.
- Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що в РФ вже ухвалили рішення про проведення так званих “референдумів” на окупованих територіях України.