Переселенцям без прописки дозволили отримувати права і реєструвати авто

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Передбачається, що громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб без прописки матимуть можливість отримувати посвідчення водія та допуск до керування транспортними засобами, а також здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів. До їхнього числа входять автомобілі, автобуси, а також самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди.

До цього, якщо були відсутні відомості про зареєстроване місце проживання в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або Єдиному державному демографічному реєстрі, ВПО були позбавлені такої можливості.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначили, що наразі зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, користуючись довідкою ВПО.