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Переселенцям без прописки дозволили отримувати права і реєструвати авто

У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів надав можливість внутрішньо переміщеним особам без прописки отримувати посвідчення водія та здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів.

Середа, 2 червня 2021, 17:56

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Передбачається, що громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб без прописки матимуть можливість отримувати посвідчення водія та допуск до керування транспортними засобами, а також здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) та зняття з обліку транспортних засобів. До їхнього числа входять автомобілі, автобуси, а також самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди.

До цього, якщо були відсутні відомості про зареєстроване місце проживання в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або Єдиному державному демографічному реєстрі, ВПО були позбавлені такої можливості.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначили, що наразі зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, користуючись довідкою ВПО.

Теги: водійське посвідчення, переселенці, реєстрація автомобілів

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