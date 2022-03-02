У щорічному зверненні до Конгресу 46-й президент Джозеф Байден зокрема говорив про російське вторгнення в Україну та санкції проти країни-окупанта.

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до Конгресу.

Про це повідомляють #Букви

Джо Байден виступив зі зверненням про “Стан держави” у Конгресі. Нагадаємо, що такі звернення відбуваються на початку кожного пленарного року перебування президента США на своїй посаді.

Цьогоріч президент Байден приділив багато уваги ситуації в Україні. Політик наголосив на запровадженні нових санкцій проти Російської Федерації.

#Букви зібрали ключові тези виступу 46-го президента США.

Президент США вкотре наголосив, що США підтримуватимуть Україну.

Ми, Сполучені Штати Америки стоїмо на боці українського народу. Ми пишаємося своєю історією. Ми засвоїли цей урок, що диктатори повинні заплатити за свою агресію. Вони спричиняють хаос. Вони погрожують цілому світові і Америка стоїть з цілим світом.

Політик зауважив, що наразі весь світ готовий протистояти Путіну.

Ми працюємо в коаліції з Європою, з африканськими країнами, з азійськими країнами. Ми готові протистояти Путіну. Як і багато українців, яка готові захистити свою країну.

Президент США у своєму зверненні згадав і про ізоляцію Росії.

Путін зараз є абсолютно ізольований від цілого світу. Зараз він більш ізольований, ніж коли-небудь.

Байден сказав і про продовження накладання санкцій на Росію через її вторгнення до України. Метою Заходу наразі є руйнація фінансової системи Росії. Також відбувається робота з недопущення російських банків до участі в фінансових операціях. Також санкції стосуватимуться і обмеження доступу країни-окупанта до новітніх технологій. Такий крок прийнято задля максимального послаблення російських збройних сил, каже президент США.

Не оминув політик і питання санкцій проти російських олігархів.

Я знаю, що є олігархи, які на своєму жорстокому режимі накопичили багато мільйонів доларів. Більше цього не буде.

З-поміж іншого, президент США сказав і про наслідки економічних санкцій для Росії:

Російська економіка піде у вільне падіння. Росія і не уявляє, що її очікує. Рубль вже втратив 30% від своєї вартості. Російський ринок обвалився на 40%. А за все це відповідає Путін і тільки Путін.

США і їхні союзники продовжать надавати Україні допомогу. Це буде як гуманітарна, так і військова допомога. Наразі виділено 1 млрд. $ допомоги Україні, каже Байден, і допомога буде продовжуватись.

Очільник США наголосив, що всі можливі санкційні інструменти будуть використані, аби змусити Путіна сповна заплатити за вторгнення до України.

Я хочу, аби біль від санкцій був нестерпний. Я буду використовувати всі можливі інструменти, якими володіє Америка, аби завдати йому цього болю.

Також Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готуються запровадити нафтове ембарго для Росії.