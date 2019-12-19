Президент Росії Володимир Путін заявив, що був засмучений, почувши про пропозицію українського лідера Володимира Зеленського переглянути Мінські угоди, оскільки це приведе в глухий кут.

Про це він заявив під час прес-конференції журналісту “Першого каналу”.

Путін зазначив, що вважає переговори в Мінську і домовленості, які були там підписані, єдиним шансом для стабілізації ситуації на Сході України.

Лідер країни-агресора підкреслив, що не тільки він, а й інші учасники “нормандського саміту” згодні з тим, що закону про особливий статус Донбасу необхідно надати постійний статус, імплементувавши до Конституції.

Також він вважає, що Києву потрібен “прямий діалог з Донбасом”.