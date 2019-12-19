Про це він заявив під час прес-конференції журналісту “Першого каналу”.

Путін зазначив, що вважає переговори в Мінську і домовленості, які були там підписані, єдиним шансом для стабілізації ситуації на Сході України.

Лідер країни-агресора підкреслив, що не тільки він, а й інші учасники “нормандського саміту” згодні з тим, що закону про особливий статус Донбасу необхідно надати постійний статус, імплементувавши до Конституції.

Також він вважає, що Києву потрібен “прямий діалог з Донбасом”.

  • За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
  • На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
  • Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
  • Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.