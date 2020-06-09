Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі України.

У вівторок, 9 червня, правоохоронці провели обшуки за місцями можливого проживання організаторів і учасників перестрілки в Броварах, а також в офісних приміщеннях.

За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, патрони різного калібру, ножі, “чорнові” записи.

Перестрелка_в_Броварах обыски

Фото: НПУ

Перестрелка_в_Броварах обыски

Фото: НПУ

Одному з організаторів заочно повідомили про підозру.

“Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Перестрелка_в_Броварах обыски

Фото: НПУ

Перестрелка_в_Броварах обыски

Фото: НПУ

Перестрелка_в_Броварах обыски

Фото: НПУ

Як повідомлялося раніше, в Броварах вранці 29 травня сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що до перестрілки в Броварах причетна фірма ексзаступника міністра внутрішніх справ.

До вечора 29 травня стало відомо, що у справі про перестрілку було затримано 21 особу. Одну з них ідентифікували користувачі Мережі. Пізніше голова ГУ Нацполіціі Київської області Андрій Небитов повідомив, що в поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки.

Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом перестрілки в Броварах. Дії учасників були додатково кваліфіковані як замах на масове вбивство.

Станом на 31 травня 13 підозрюваним були обрані запобіжні заходи. 2 червня правоохоронці затримали ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом у справі про перестрілку.