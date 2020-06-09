Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі України.
У вівторок, 9 червня, правоохоронці провели обшуки за місцями можливого проживання організаторів і учасників перестрілки в Броварах, а також в офісних приміщеннях.
За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, патрони різного калібру, ножі, “чорнові” записи.
Одному з організаторів заочно повідомили про підозру.
“Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в Броварах вранці 29 травня сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що до перестрілки в Броварах причетна фірма ексзаступника міністра внутрішніх справ.
До вечора 29 травня стало відомо, що у справі про перестрілку було затримано 21 особу. Одну з них ідентифікували користувачі Мережі. Пізніше голова ГУ Нацполіціі Київської області Андрій Небитов повідомив, що в поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки.
Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом перестрілки в Броварах. Дії учасників були додатково кваліфіковані як замах на масове вбивство.
Станом на 31 травня 13 підозрюваним були обрані запобіжні заходи. 2 червня правоохоронці затримали ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом у справі про перестрілку.
- В учасників масової перестрілки в Броварах правоохоронці провели обшуки. В результаті було вилучено арсенал зброї.
- Після перестрілки відсторонили керівництво вінницької поліції. Однак незабаром відстороненого начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педос призначили радником глави Нацполіції Ігоря Клименка.