Як повідомлялося раніше, в Броварах вранці 29 травня сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що до перестрілки в Броварах причетна фірма ексзаступника міністра внутрішніх справ.

До вечора 29 травня стало відомо, що у справі про перестрілку було затримано 21 особу. Одну з них ідентифікували користувачі Мережі. Пізніше голова ГУ Нацполіціі Київської області Андрій Небитов повідомив, що в поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки.

Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом перестрілки в Броварах. Дії учасників були додатково кваліфіковані як замах на масове вбивство.

Станом на 31 травня 13 підозрюваним були обрані запобіжні заходи. 2 червня правоохоронці затримали ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом у справі про перестрілку.