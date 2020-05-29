Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
“У Київській області введено план-перехоплення через перестрілки в Броварах. Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню та затриманню учасників інциденту. Зараз затримано 11 осіб”, – повідомили в МВС.
У відомстві зазначили, що за даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Також правоохоронці уточнили інформацію про постраждалих. За останніми даними МВС, вогнепальні поранення отримали дві людини. Вони доставлені в лікарню.
- У Броварах сьогодні зранку сталася масштабна стрілянина. За попередньою версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з’ясовується.
- В ході масової стрілянини в Броварах поліцією було затримано 11 осіб.
- Аваков заявив, що перестрілка в Броварах – це відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.