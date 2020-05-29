У Київській області правоохоронці ввели план-перехоплення через перестрілку у Броварах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

“У Київській області введено план-перехоплення через перестрілки в Броварах. Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню та затриманню учасників інциденту. Зараз затримано 11 осіб”, – повідомили в МВС.

У відомстві зазначили, що за даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Також правоохоронці уточнили інформацію про постраждалих. За останніми даними МВС, вогнепальні поранення отримали дві людини. Вони доставлені в лікарню.