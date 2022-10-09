Про це повідомила СБУ.
Полоненим окупантом виявився житель Удмуртської республіки. Він прибув до України 13 вересня, а вже 25 вересня потрапив до полону. Його виявили на території Харківської області.
Росіянин був шокований оснащенням та майстерністю українських захисників. За його словами, бійці Збройних сил України змогли знищити цілий взвод окупантів лише за хвилину.
“Ми побачили людей озброєних нормально, навчених нормально, у кожного другого рація, у всіх тепловики, у всіх приціли нічного бачення… Вони перестріляли цілий взвод за 1 хвилину. За 1 хвилину загинули 20 людей”, — сказав полонений.
Чоловік розповів, що військове керівництво надають їм пришвидшену підготовку. Особовий склад готують два дні, а танкістів десять.
- У Службі безпеки України оприлюднили перехоплення розмови росіянина, який скаржився, що солдати РФ відчувають себе “м’ясом”, адже воякам бракує спорядження, а їхні коригувальники б’ють по своїм.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізованих росіян відправляють на війну як “м’ясо”, тому вони мають боротися за свої права. Втім, якщо вони недостатньо сміливі для цього та “хочуть бути шашликами”, нехай приїздять.