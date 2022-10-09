Служба безпеки України опублікувала відео допиту одного з окупантів. Російський військовий розповів, що після мобілізації він пробув на фронті лише 12 днів.

Про це повідомила СБУ.

Полоненим окупантом виявився житель Удмуртської республіки. Він прибув до України 13 вересня, а вже 25 вересня потрапив до полону. Його виявили на території Харківської області.

Росіянин був шокований оснащенням та майстерністю українських захисників. За його словами, бійці Збройних сил України змогли знищити цілий взвод окупантів лише за хвилину.