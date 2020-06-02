Правоохоронці затримали ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом у справі стрілянини у житловому кварталі в Броварах Київської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Наразі 13 зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, ще двоє після перестрілки із тілесними ушкодженнями перебувають у лікарні. Усім 15-м оголошено про підозри у бандитизмі та замаху на вбивство двох і більше осіб.

Під час проведення 20 обшуків за місцями їх проживання працівники поліції виявили зброю (три гладкоствольних рушниці, автомат, три пістолети), патрони, гранати, рації, біноклі, балаклави, наркотики, маска. Також поліцейські вилучили 8 автівок преміум-класу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Наразі тривають поліцейські заходи щодо встановлення та затримання всіх учасників збройного конфлікту.

“У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом “Віха” або “Журавель”. Встановлено, саме вони “виступили” з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси”, – зазначив очільник МВС Арсен Аваков.

Також за фактом стрілянини у Броварах поліція проводить досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 та за ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.