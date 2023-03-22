Про це йдеться у повідомленні пресслужби “ЄС”.
Петро Порошенко, який повернувся з поїздки на східний фронт, повідомив про новий проєкт допомоги для ЗСУ. Він розповів, що в кожну поїздку військовим привозять шини для автотранспорту.
“Це – колеса. Кожен наш приїзд на схід чи південь ми їх веземо – для пікапів, вантажівок та бронетехніки. Цього разу бригада, яку не можна називати, замовила шини для КрАЗ-6322, бо працюють на гарячому напрямку – Вугледар, Авдіївка. Ці 100-кілограмові велети доставлять БК через будь-які непрохідну багнюку та бездоріжжя”, – розповів політик.
За словами Порошенка, коли вони привозять українським захисникам шини, то великим ватажним автомобілям немає де зробити шиномонтаж, адже на Донбасі їх залишилось буквально 1-2, і ціни там – надзвичайно високі.
“Ми прийняли рішення, що будемо виготовляти контейнерні пересувні мобільні шиномонтажки”, – наголосив Петро Порошенко.
Своєю чергою, у ГО “Справа громад” розповіли, що лише одна шина для КрАЗ-6322 важить понад 100 кг.
“Я запитав зампотеха, де і як він буде міняти колеса. У відповідь… ага, дуже багато лайки. Бо вантажного шиномонтажу в бригаді немає, а до найближчого комерційного – десятки кілометрів та черга на пару тижнів, бо потрібно тут та зараз”, – поділився волонтер Юрій Бірюков.
Майстерні будуть виготовляти на базі морського контейнера та вантажівки-мультиліфту Foden.
“Це унікальні системи – 8-колесні, високопрохідні, важкі вантажівки-мультиліфти, які можуть завантажувати і вивантажувати контейнери. Будемо робити мобільні станції монтажу для того, щоб не витрачали поїздки на пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб “перевзувати” свої тягачі.
А робити це безпосередньо на лінії фронту. Щоб ви могли викликати – до вас приїдуть і все зроблять”, – зазначив п’ятий президент України.
Він додав, що сподівається, що цим будуть займатись “наші волонтери, які будуть працювати на “передку” і робити свій внесок у нашу перемогу”.
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