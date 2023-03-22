П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко спільно з ГО "Справа громад" повідомили про новий проєкт допомоги для Збройних сил України – виготовлення контейнерних пересувних мобільних шиномонтажів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “ЄС”.

Петро Порошенко, який повернувся з поїздки на східний фронт, повідомив про новий проєкт допомоги для ЗСУ. Він розповів, що в кожну поїздку військовим привозять шини для автотранспорту.

“Це – колеса. Кожен наш приїзд на схід чи південь ми їх веземо – для пікапів, вантажівок та бронетехніки. Цього разу бригада, яку не можна називати, замовила шини для КрАЗ-6322, бо працюють на гарячому напрямку – Вугледар, Авдіївка. Ці 100-кілограмові велети доставлять БК через будь-які непрохідну багнюку та бездоріжжя”, – розповів політик.

За словами Порошенка, коли вони привозять українським захисникам шини, то великим ватажним автомобілям немає де зробити шиномонтаж, адже на Донбасі їх залишилось буквально 1-2, і ціни там – надзвичайно високі.

“Ми прийняли рішення, що будемо виготовляти контейнерні пересувні мобільні шиномонтажки”, – наголосив Петро Порошенко.

Своєю чергою, у ГО “Справа громад” розповіли, що лише одна шина для КрАЗ-6322 важить понад 100 кг.

“Я запитав зампотеха, де і як він буде міняти колеса. У відповідь… ага, дуже багато лайки. Бо вантажного шиномонтажу в бригаді немає, а до найближчого комерційного – десятки кілометрів та черга на пару тижнів, бо потрібно тут та зараз”, – поділився волонтер Юрій Бірюков.

Майстерні будуть виготовляти на базі морського контейнера та вантажівки-мультиліфту Foden.

“Це унікальні системи – 8-колесні, високопрохідні, важкі вантажівки-мультиліфти, які можуть завантажувати і вивантажувати контейнери. Будемо робити мобільні станції монтажу для того, щоб не витрачали поїздки на пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб “перевзувати” свої тягачі.

А робити це безпосередньо на лінії фронту. Щоб ви могли викликати – до вас приїдуть і все зроблять”, – зазначив п’ятий президент України.

Він додав, що сподівається, що цим будуть займатись “наші волонтери, які будуть працювати на “передку” і робити свій внесок у нашу перемогу”.