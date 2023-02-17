У відповідь на журналістське розслідування щодо того, що мережа супермаркетів "Ашан" постачала товари для російських армійців на тимчасово окуповані території України та сприяла мобілізації своїх співробітників, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що має намір обговорити це питання зі своєю колегою Катрін Колонною.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: “Ашан” перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французькою колегою”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

Зауважимо, що нещодавно вийшло спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, в якому підтверджується те, що мережа супермаркетів “Ашан” безоплатно постачала товари для російських армійців на тимчасово окуповані території України та сприяла мобілізації своїх співробітників.

Відтак постачання продуктів російським військовим позиціонувалося як нібито “гуманітарна допомога”. Вона складалася як із товарів зі складів супермаркетів “Ашан”, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів мережі в різних регіонах Росії.

Зокрема у деяких регіонах постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також “Ашан” допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

Після того, як у березні 2022 року президент Володимир Зеленський попросив французькі компанії піти з російського ринку, “Ашан” стверджував: “Ми щодня випікаємо у наших магазинах свіжий хліб для українців і росіян, що зараз життєво необхідно”. До моменту цієї заяви, стверджують автори розслідування, “Ашан” вже надавав підтримку не лише своїм працівникам, а й російським військовим.

Відтак, 15 березня 2022 року контролер управління “Ашан – Санкт-Петербург” Наталія Зельцер надіслала колегам листа з проханням “зібрати цесію для гуманітарної допомоги”. До листа додавався список, за яким неважко помітити, що всі ці товари призначаються для чоловіків (мінімальний розмір шкарпеток у списку – 25-й, що відповідає 40-му розміру взуття), є сигарети (які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони. Загальна вартість цієї березневої партії “допомоги” становила 2 млн рублів.

Російське керівництво “Ашана” від коментарів відмовилося, а у пресслужбі французького “Ашана” заявили, що компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається.

Після цього розслідування в “Ашан Україна” вимагають пояснень від французького офісу.

“Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, опублікованою в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки. Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію”, – йдеться у повідомленні “Ашан Україна” на офіційній сторінці у Facebook.

Це розслідування також прокоментував молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира“, історик і громадський активіст Юрій Гудименко, який у грудні 2022 року створив петицію за те, щоб продукція брендів, які досі працюють у РФ, була відмічена спеціальними позначками. Для того, щоб покупець відразу мав всю інформацію для свідомого вибору.

“The Insider, Le Monde і Bellingcat випустили спільну статтю, у якій довели, що російські представництва брендів “Auchan” i “Leroy Merlin” допомагали російській армії. У розслідуванні йдеться про те, що “Ашан” допомагав продуктами окупаційній армії”, – написав Юрій Гудименко у Facebook.

А також зазначив, що вже зараз вся реклама, всі вивіски “Ашана” і “Леруа Мерлена” в Україні мали б отримувати наліпки “Працює у Росії” і “Допомагає окупації”.

“Але мою петицію, на яку ми з вами майже місяць тому назбирали більше ніж 30000 підписів, досі не розглянуто. При тому, що, за законом, Офісу президента дається на це лише 10 робочих днів, які давно минули”, – підкреслив Юрій Гудименко.