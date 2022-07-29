У зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану в країні почастішали випадки використання чоловіками підроблених документів. ДПС України на кордонах з країнами ЄС виявлено понад 2 200 фактів використання підроблених документів, які надають право виїзду за межі території України під час дії воєнного стану.

Про це повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у Facebook.

Хто зараз найчастіше замовляє підроблені документи?

Напередодні нового навчального року, до загальної категорії “ухилянтів” якнайбільше долучаються псевдостуденти, які “використовують будь-яку можливість уникнути призову”. Так, лише протягом минулого тижня охоронці західних рубежів викрили 239 спроб використання документів з ознаками підробки – довідок, посвідчень, свідоцтв тощо.

За повідомленнями прикордонників Західного регіонального управління, правоохоронними органами розпочато понад 660 досудових розслідувань. 362 особи отримали повідомлення про підозру у вчиненому злочину, з яких 105 — організатори такої злочинної діяльності. На сьогодні судами притягнуто до кримінальної відповідальності 65 осіб, з них 9 — організатори злочинних схем.

Де поширюють повідомлення про продаж підробки?