Про це повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у Facebook.
Хто зараз найчастіше замовляє підроблені документи?
Напередодні нового навчального року, до загальної категорії “ухилянтів” якнайбільше долучаються псевдостуденти, які “використовують будь-яку можливість уникнути призову”. Так, лише протягом минулого тижня охоронці західних рубежів викрили 239 спроб використання документів з ознаками підробки – довідок, посвідчень, свідоцтв тощо.
За повідомленнями прикордонників Західного регіонального управління, правоохоронними органами розпочато понад 660 досудових розслідувань. 362 особи отримали повідомлення про підозру у вчиненому злочину, з яких 105 — організатори такої злочинної діяльності. На сьогодні судами притягнуто до кримінальної відповідальності 65 осіб, з них 9 — організатори злочинних схем.
Де поширюють повідомлення про продаж підробки?
Варто зауважити, що у соціальних мережах, а також в групах загальновідомих месенджерів, все частіше з’являються повідомлення про продаж нібито дійсних документів. Ділки, звісно за прийнятну грошову винагороду, пропонують “довідки” про влаштування до закордонних навчальних закладів, “підтвердження” про зняття з військового обліку, “посвідчення” та “довідки” про наявність певної групи інвалідності.
“Втім, охочим віднайти легкий шлях незаконного перетину державного кордону необхідно пам’ятати, що підробка документів є злочином та карається законом. Відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України подібні діяння караються не тільки грошовим штрафом, але й обмеженням волі на строк до двох років. Те саме стосується осіб, які намагається свідомо використати підроблений документ.”, — йдеться в повідомленні
- Нагадаємо, правозахисники створили петицію щодо скасування заборони виїзду з України чоловіків призовного віку.
- Також раніше в Україні засудили двох громадян призовного віку, які намагалися виїхати за кордон під час мобілізації за хабар у розмірі 3000 євро.
- Також Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.