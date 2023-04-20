Мешканець Харківської області, який торік втік від мобілізації, створив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон – ухилянтів переправляли в гідрокостюмах через річку.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань України.

Співробітники ДБР викрили черговий канал незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку.

Організатором схеми виявився мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі зловмисник вирішив створити схему незаконного переправлення призовників через державний кордон.

Для того, аби “бізнес-план” спрацював, він долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як призовників доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.

Вартість послуги складала – 5 тисяч доларів.

Відтак трьом фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

За даними ДБР, організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.