Батареї опалення є найвигіднішим способом для прогріву приміщення в період холодів. Кожен тип пристроїв має свої особливості, що робить їх несхожими на інші прилади.

Алюмінієві радіатори характеризуються елегантним дизайном, високим внутрішнім тиском, який може досягати 16 атмосфер, і все це за досить невелику ціну. Біметалеві батареї – найвитриваліші і довговічні (експлуатаційний термін близько 20 років).

Пристрої зі сталі володіють чудовою тепловіддачею за свою вартість. Робочий тиск у моделей невеликий (до 9 атмосфер). Чавунні прилади дуже зносостійкі, найдовше здатні пропрацювати (близько 50 років), тиск в 15 атмосфер. Всі ці характеристики доступні за вигідними цінами.

Особливості підключення і установки

Наступний важливий етап після покупки – монтаж виробу. Настінні моделі встановлюються на стіни під вікнами для створення сприятливих умов в квартирі. Крім того, таке розташування не дозволяє вікнам пітніти. У цьому місці рекомендується надати процес монтажу фахівцям.

Підключення здійснюється декількома способами:

бічним;

нижнім;

діагональним;

з байпасом.

У першому до спеціального патрубка входу зверху радіатора приєднується труба, що підводить. Труба, що відводить, підключається до нижнього вихідного патрубка. Обидва розташовуються з одного боку пристрою. Даний принцип підключення – найбільш вживаний у виробництві. Найчастіше використовується в квартирах.

У нижньому варіанті процес проводиться в самому низу батареї. Вважається неефективним типом. Можна помітити в приватних будинках.

У діагональному вхідний патрубок знаходиться вгорі одного боку радіатора, а відвідний – в кінці іншого. Найефективніший на практиці вид підключення. Особливо актуально для батарей великих габаритів.

Байпас – спеціальний відрізок труби (відмичка), застосовується між патрубками входу і відведення. Такий спосіб дає можливість самостійно зайнятися регулюванням температури в кімнаті. Теплоносії будуть пересуватися при закритих вентилях.

Важливі параметри

Перед придбанням переконайтеся, що у вас є дані про такі характеристики, як якість і ступінь забрудненості теплоносія, оскільки кислотність води може чинити сильний вплив на деякі моделі радіаторів. Рівень робочого тиску повинен бути не більше того, що може дозволити пристрій. Також важливі діаметр труб, система опалення (одно-, двохтрубна).