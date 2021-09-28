Доставка товарів морем - це один із відомих способів транспортування габаритного вантажу з Китаю до України. Головною особливістю такого перевезення вважають бюджетну вартість.

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Проте на кожну перевагу знайдеться свій недолік. У випадку з морською доставкою з Китаю – це досить тривалий термін транспортування товару, але саме за рахунок довгострокового перевезення морська доставка з Китаю залишається безпечною і надійною. Такий спосіб підходить тим замовникам, які турбуються не про терміни прибуття вантажу, а про економні умови його транспортування.

У цій статті ми детальніше розглянемо плюси і мінуси перевезення товарів морем, щоб ви розуміли – в чому полягає вигідність такого способу і чим він відрізняється від аналогічних.

Морська доставка вантажу з Китаю до України: плюси

Почнемо з найголовнішої переваги транспортування товарів морем – універсальних металевих контейнерів. Завдяки такій особливості морська доставка здійснюється максимально надійно, адже щільні стінки металевого контейнера захищають вантаж від будь-яких пошкоджень. Такі контейнери легко вивантажувати та завантажувати на транспорт. Їх щільно пломбують на точці відправлення (у присутності відправника) і розпломбовують на точці видачі (у присутності одержувача).

У плюси перевезення товарів морем також входять:

невисока вартість;

можливість транспортування максимально великого по ваговій категорії вантажу;

так як транспортний засіб пересувається відповідно до свого розкладу, ймовірність прибуття товару не в термін повністю виключається;

можливість транспортування різних видів вантажу.

Також важливим моментом стає постійне вдосконалення даного виду вантажоперевезень. Морська доставка не стоїть на місці, як може здатися.

Доставка товарів з Китаю до України морем: мінуси

Такий вид транспортування вантажу має кілька недоліків:

тривалі терміни перевезення;

обмеження в пересуванні транспорту через погодні ситуації та географічних рамок;

заборона на перевезення товарів із коротким терміном зберігання;

додаткове пакування крихкого товару підвищує витрати на його транспортування;

не до кінця заповнені контейнери необхідно повертати транспортним компаніям;

сам процес завантаження і вивантаження вантажу досить складний в технологічному плані;

не по всім морським каналам можна перевозити.

Проте недоліки морської доставки ні в якому разі не впливають на її якість і безпеку транспортування всіх товарних контейнерів.

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“Джерело: easycargo.ua”