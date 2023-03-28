З кожним роком люди більше віддають перевагу продуктовому шопінгу в режимі онлайн. Це чудова можливість приділити час сім’ї, кар’єрному зростанню, а також заняттю улюбленим хобі. Супермаркет реалізує на полицях свого магазину тільки якісні та свіжі продукти за приємними цінами. Через онлайн-сервіс здійснення покупок займе у вас не більше 15 хвилин завдяки своєму простому і зручному функціоналу. За допомогою доставки з Ашана в Києві через Zakaz вам не потрібно буде витрачати час на пошук смачної продукції від найкращих виробників. Усе зібрано в одному місці для вашої зручності.

Замовляємо продукти в онлайн-магазині

Як замовити продукти з Ашана з доставкою? Все дуже просто і легко. Для цього вам знадобиться смартфон або комп’ютер. Весь процес покупок відбуватиметься через екран вашого гаджета. Щоб скористатися послугами нашої мережі, вам необхідно виконати невеликий алгоритм дій:

зайти на онлайн-платформу;

вибрати із запропонованого списку потрібний вам супермаркет;

зареєструватися;

наповнити віртуальний кошик;

вказати адресні дані;

очікувати на замовлення.

Магазин Ашан онлайн реалізує для своїх покупців товари з відповідними сертифікатами якості, які готові до вживання. Мережа не має націнок на свою продукцію, тому саме тут у вас є шанс купити продовольство за низькими цінами. Вказавши свою електронну адресу, ви зможете отримувати сповіщення про позиції за системою лояльності. Мережа регулярно проводить акції, які можна знайти в розділі “Товари зі знижкою”

За допомогою функції сортування ви можете фільтрувати продукти за ціною та популярністю. Скориставшись пошуковим рядком, потрібну провізію знайти дуже просто і швидко.

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Провізія вам додому: швидко та зручно

Більшість людей вважають за краще раціонально планувати свій день, у якому найчастіше часу на похід до супермаркету немає. Зайшовши на сайт і виконавши умови доставки покупок з Ашана за допомогою сервісу Zakaz, знайте — кур’єр привезе ваш продуктовий набір за попередніми домовленостями.

Оплатити можливо будь-яким зручним для вас способом: переказом на карту або готівкою. Вартість транспортування обраних вами позицій залежить від зазначеної адреси. Більш детальну інформацію ви зможете прочитати на нашій онлайн-платформі.

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