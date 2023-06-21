Прибирання у квартирі займає у господині чимало сил та часу. На практиці доведено, що підлога найбрудніша поверхня в приміщенні, тому її прибирання займає більшу частину часу від усього процесу. Ефект і чистота залежать від мопа- сучасної ганчірки. Для того щоб прибирання приносило задоволення, вашим надійним помічником стане швабра з віджимом від бренду Domki, її сучасний дизайн візуально залучатиме вас зробити клінінг в будинку. Ці швабри мають свої переваги:

  1. сучасний дизайн
  2. зручні у використанні
  3. легкі та компактні
  4. віджимання (не треба нахилятися і мочити руки)
  5. використовується на будь-якому покритті підлоги (паркет, ламінат тощо)
  6. завдяки обертанню на 360, дозволяє прибрати бруд у недоступних місцях
  7. насадки можна прати в машинці або просто ополоснути
  8. можна також проводити сухе прибирання

Види швабри та її плюси

Для того щоб зрозуміти яка швабра вам необхідна, давайте розберемося яких видів вони бувають

1- спрей швабра

  • значно зменшується час збирання
  • не треба нахилятися та мочити руки
  • підійде для збирання делікатної поверхні, яка боїться багато вологи
  • економія води

2-парова швабра. Має резервуар з елементом нагріву, де вода перетворюється на пару

  • підійде для збирання плитки, лінолеуму
  • хороший дезінфектор поверхні, не використовуючи хімію
  • ефективно видаляє найзабрудненіші плями від жиру.
  • знищує віруси

3- вакуумна швабра електро, складається з подушки-насадки та розпилювача. Хороша альтернатива пилососу, де вакуум втягує сміття, а “подушка” вимиває від забруднення

4-швабра-робот, дорога, але завдяки своїй просунутості виправдовує свою вартість. Аналогічна попередній швабрі, але робить це без вашої допомоги

  • підходить для підлоги з дерева
  • підмітає та миє одночасно
  • програмується

5 – мотузкова швабра. Її насадка складається з петель або пасм, в основному використовується бавовна або мікрофібра

  • якісно очищає всілякі кути, щілини
  • підійде для прибирання великих приміщень (актові зали, коридор у клініці тощо)

6 – стрічкова швабра. У ній використовують стрічки з віскози

  • швидко сохнуть
  • підійдуть для лінолеуму, плитки
  • підійде для великої площі (кафе, ресторан)

7- плоска швабра

  • доступна ціна
  • ідеальний варіант для щоденного збирання

8- губка швабра

  • можливість заміни валика
  • добре вбирає рідину

Ознайомившись з основними видами швабри, ви легко оберете ту, яка підійде вам для клінінгу.