Прибирання у квартирі займає у господині чимало сил та часу. На практиці доведено, що підлога найбрудніша поверхня в приміщенні, тому її прибирання займає більшу частину часу від усього процесу. Ефект і чистота залежать від мопа- сучасної ганчірки. Для того щоб прибирання приносило задоволення, вашим надійним помічником стане швабра з віджимом від бренду Domki, її сучасний дизайн візуально залучатиме вас зробити клінінг в будинку. Ці швабри мають свої переваги:

сучасний дизайн зручні у використанні легкі та компактні віджимання (не треба нахилятися і мочити руки) використовується на будь-якому покритті підлоги (паркет, ламінат тощо) завдяки обертанню на 360, дозволяє прибрати бруд у недоступних місцях насадки можна прати в машинці або просто ополоснути можна також проводити сухе прибирання

Види швабри та її плюси

Для того щоб зрозуміти яка швабра вам необхідна, давайте розберемося яких видів вони бувають

1- спрей швабра

значно зменшується час збирання

не треба нахилятися та мочити руки

підійде для збирання делікатної поверхні, яка боїться багато вологи

економія води

2-парова швабра. Має резервуар з елементом нагріву, де вода перетворюється на пару

підійде для збирання плитки, лінолеуму

хороший дезінфектор поверхні, не використовуючи хімію

ефективно видаляє найзабрудненіші плями від жиру.

знищує віруси

3- вакуумна швабра електро, складається з подушки-насадки та розпилювача. Хороша альтернатива пилососу, де вакуум втягує сміття, а “подушка” вимиває від забруднення

4-швабра-робот, дорога, але завдяки своїй просунутості виправдовує свою вартість. Аналогічна попередній швабрі, але робить це без вашої допомоги

підходить для підлоги з дерева

підмітає та миє одночасно

програмується

5 – мотузкова швабра. Її насадка складається з петель або пасм, в основному використовується бавовна або мікрофібра

якісно очищає всілякі кути, щілини

підійде для прибирання великих приміщень (актові зали, коридор у клініці тощо)

6 – стрічкова швабра. У ній використовують стрічки з віскози

швидко сохнуть

підійдуть для лінолеуму, плитки

підійде для великої площі (кафе, ресторан)

7- плоска швабра

доступна ціна

ідеальний варіант для щоденного збирання

8- губка швабра

можливість заміни валика

добре вбирає рідину

Ознайомившись з основними видами швабри, ви легко оберете ту, яка підійде вам для клінінгу.