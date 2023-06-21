Прибирання у квартирі займає у господині чимало сил та часу. На практиці доведено, що підлога найбрудніша поверхня в приміщенні, тому її прибирання займає більшу частину часу від усього процесу. Ефект і чистота залежать від мопа- сучасної ганчірки. Для того щоб прибирання приносило задоволення, вашим надійним помічником стане швабра з віджимом від бренду Domki, її сучасний дизайн візуально залучатиме вас зробити клінінг в будинку. Ці швабри мають свої переваги:
- сучасний дизайн
- зручні у використанні
- легкі та компактні
- віджимання (не треба нахилятися і мочити руки)
- використовується на будь-якому покритті підлоги (паркет, ламінат тощо)
- завдяки обертанню на 360, дозволяє прибрати бруд у недоступних місцях
- насадки можна прати в машинці або просто ополоснути
- можна також проводити сухе прибирання
Види швабри та її плюси
Для того щоб зрозуміти яка швабра вам необхідна, давайте розберемося яких видів вони бувають
1- спрей швабра
- значно зменшується час збирання
- не треба нахилятися та мочити руки
- підійде для збирання делікатної поверхні, яка боїться багато вологи
- економія води
2-парова швабра. Має резервуар з елементом нагріву, де вода перетворюється на пару
- підійде для збирання плитки, лінолеуму
- хороший дезінфектор поверхні, не використовуючи хімію
- ефективно видаляє найзабрудненіші плями від жиру.
- знищує віруси
3- вакуумна швабра електро, складається з подушки-насадки та розпилювача. Хороша альтернатива пилососу, де вакуум втягує сміття, а “подушка” вимиває від забруднення
4-швабра-робот, дорога, але завдяки своїй просунутості виправдовує свою вартість. Аналогічна попередній швабрі, але робить це без вашої допомоги
- підходить для підлоги з дерева
- підмітає та миє одночасно
- програмується
5 – мотузкова швабра. Її насадка складається з петель або пасм, в основному використовується бавовна або мікрофібра
- якісно очищає всілякі кути, щілини
- підійде для прибирання великих приміщень (актові зали, коридор у клініці тощо)
6 – стрічкова швабра. У ній використовують стрічки з віскози
- швидко сохнуть
- підійдуть для лінолеуму, плитки
- підійде для великої площі (кафе, ресторан)
7- плоска швабра
- доступна ціна
- ідеальний варіант для щоденного збирання
8- губка швабра
- можливість заміни валика
- добре вбирає рідину
Ознайомившись з основними видами швабри, ви легко оберете ту, яка підійде вам для клінінгу.