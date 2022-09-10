Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України також зазнають втрат, саме тому чоловіки під час широкомасштабної війни мають бути готові воювати.

Про це Олексій Резніков розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За його словами, українська армія зазнає втрат, які можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишається живою, але не може повернутися назад на фронт.

“Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати”, – наголосив міністр оборони України.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України підготувало наказ, яким укотре відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков.

У Міноборони зазначили, що жінки зможуть безперешкодно виїжджати з України, адже жодних заборон та обмежень немає. А також додали, що зараз у парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт закону “Про внесення змін до статті 1 закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до Комітету.

Олексій Резніков прокоментував цю ситуацію наступним чином: “Ми поки що у межах моєї компетенції й повноважень відтермінували строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік. Тому я хочу передати жінкам, які не хочуть добровільно йти служити: спіть спокійно, виховуйте дітей, підтримуйте своїх чоловіків, синів. А жінкам, дівчатам, які служать – величезне дякую”.