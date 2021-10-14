У ніч на неділю, 31 жовтня, Україна перейде на "зимовий" час.

По це повідомляють #Букви.

Так, 31 жовтня, о 4:00 ночі за київським часом на території України стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад.

Після цього країна перейде на “зимовий” час.

Як відомо, переведення годинників (перехід на “літній” чи “зимовий” час) відбувається в нашій країні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Щороку в останню неділю жовтня о 4:00 годинникова стрілка на годину назад, а в останню неділю березня – о 3:00 – на 1 годину вперед.

Рвніше годнники переводили з метою економії енергії. Однак з винайденням енергозберігальних ламп освітлення перестало споживати так багато електрики. Тож економічна доцільність переведення годинників вже не є актуальною.