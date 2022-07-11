Про це повідомив Мартін Гріффітс в Twitter.
В Одеській області відкрито судноплавство після звільнення острова Зміїний. Прохід знову почав працювати через гирло Бистре.
“Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море-Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки продовольча безпека зростає в усьому світі, відкриття Чорноморського маршруту є нашим найкращим вибором для подолання глобального голоду. Світ не може чекати”, — підписав Гріффітс.
У дослідженні ООН зазначали, що Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати понад 400 млн людей. Тому блокування портів у Чорному морі створює загрозу голоду для цих людей.
Морські порти експортували близько 80% експорту аграрної продукції України. Після широкомасштабного вторгнення його вивезення відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах. Утім для заміни морських портів цього недостатньо.
- Нагадаємо, у червні Україна розробила два маршрути для вивозу зерна. Шлях експорту пролягатиме через Польщу та Румунію.
- 4 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міжнародному співтовариству потрібно буде знайти “альтернативні шляхи” для транспортування постачання зерна з України.