Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс висловив думку, що відкрите судноплавство каналом "Дунай-Чорне море" важливо. Проте його потужностей для експорту українського зерна недостатньо.

Про це повідомив Мартін Гріффітс в Twitter.

В Одеській області відкрито судноплавство після звільнення острова Зміїний. Прохід знову почав працювати через гирло Бистре.

“Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море-Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки продовольча безпека зростає в усьому світі, відкриття Чорноморського маршруту є нашим найкращим вибором для подолання глобального голоду. Світ не може чекати”, — підписав Гріффітс.

У дослідженні ООН зазначали, що Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати понад 400 млн людей. Тому блокування портів у Чорному морі створює загрозу голоду для цих людей.

Морські порти експортували близько 80% експорту аграрної продукції України. Після широкомасштабного вторгнення його вивезення відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах. Утім для заміни морських портів цього недостатньо.