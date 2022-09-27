Профілактичні огляди офтальмолога так само, як і візити до інших лікарів, мають бути складовою вашого піклування про здоров’я. Всі ж пам’ятають, що попередити захворювання легше, ніж в подальшому усувати його наслідки. Зір — не є виключенням. Якщо виявити порушення на початковій стадії, то скоригувати його набагато простіше.
Спочатку перевірка зору, вже потім нові окуляри
Насправді, поступове погіршення зору рано чи пізно трапляється з кожним. Часто це наслідок природних вікових процесів у організмі, а інколи — наслідок недотримання гігієни зору.
Щоб зір якомога довше залишався в нормі офтальмологи рекомендують і для дорослих, і для дітей:
- правильно облаштовувати робоче місце (з денним освітленням, з відстанню від очей до поверхні столу як від кінчиків пальців до ліктя, з відстанню від очей до монітора комп’ютера на рівні витягнутої руки);
- влаштовувати відпочинок кожні півгодини, якщо очі постійно сприймають зображення на близьких дистанціях;
- вести здоровий спосіб життя, де є місце щоденним прогулянкам на свіжому повітрі, динамічному спорту і збалансованому харчуванню.
Якщо ж погіршення зору стає помітним, то підбирати окуляри самостійно не варто, хоч це і може здатися простим і доступним. Правильна й дієва корекція зору передбачає спочатку огляд офтальмолога і проведення усього комплексу процедур, перевірка зору, а вже потім придбання окулярів за наданим рецептом.
У рецепті на оптичні лінзи лікар вказує параметри для ефективної корекції зору, і з огляду на них найліпше вибирати оправу. Тому що не всі оптичні лінзи для окулярів вдало поєднуються з будь-якими оправами. Визначитися з окремими нюансами зазвичай допомагають продавці-консультанти у торговому залі.
Вибір оправи: справа смаку
Втім, фахівці не радять випускати з уваги сумісність оправи з рекомендованими лінзами. Наприклад, при астигматизмі людині часто показані товсті лінзи, які не поєднуються з безобідковими оправами, а от із масивними — будь ласка. Одні лінзи можуть візуально зменшити очі, інші — навпаки. Щоб не порушити пропорції обличчя, рекомендовано спочатку отримати консультацію офтальмолога, а потім довірити вибір відповідної оправи компетентному оптичному стилісту. В спеціалізованих магазинах саме у компетенцію цього спеціаліста входять консультації покупців про ті категорії оправ, що поєднуватимуться з прописаними лінзами і добре личитимуть.
Жіночі і чоловічі оправи для окулярів, а також дитячі моделі — всі вони широко представлені на ринку в розмаїтті стилів, кольорів і форм. Бажано враховувати тип обличчя, щоб врешті-решт створений образ виглядав чудово.
- Людям із овальним обличчям підійдуть різні форми оправи, головне, не випускати з уваги пропорційність форм.
- Людям із круглим обличчям краще вибирати прямокутні форми, а палітра в темних відтінках візуально зменшить повноту форм.
- Якщо форма обличчя квадратна, вибирайте серед безобідкових конструкцій або оправ із округлими лініями.
- Якщо форма обличчя прямокутна, підійдуть оправи круглі, овальні, панто, тобто такі, що візуально пом’якшують природну різкість контуру.
- А якщо обличчя з широким лобом і вузьким підборіддям, то урівноважити пропорції допоможуть тонкі металеві оправи з низьким переніссям.
Фахівці радять проходити перевірку зору раз на рік, якщо немає інших показань. Дотримуйтеся цієї рекомендації, щоб ваші улюблені окуляри були ефективними і приносили користь.