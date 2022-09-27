Постійне використання цифрових гаджетів, надмірні навантаження на очі та й стрес на додачу, вочевидь, не найкращим чином позначаються на стані зору. Але ж близько 80% інформації про зовнішній світ людина отримує саме завдяки зоровій системі. Тож, піклування про здоров’я очей точно не може бути переоціненим.

Профілактичні огляди офтальмолога так само, як і візити до інших лікарів, мають бути складовою вашого піклування про здоров’я. Всі ж пам’ятають, що попередити захворювання легше, ніж в подальшому усувати його наслідки. Зір — не є виключенням. Якщо виявити порушення на початковій стадії, то скоригувати його набагато простіше.

Спочатку перевірка зору, вже потім нові окуляри

Насправді, поступове погіршення зору рано чи пізно трапляється з кожним. Часто це наслідок природних вікових процесів у організмі, а інколи — наслідок недотримання гігієни зору.

Щоб зір якомога довше залишався в нормі офтальмологи рекомендують і для дорослих, і для дітей:

правильно облаштовувати робоче місце (з денним освітленням, з відстанню від очей до поверхні столу як від кінчиків пальців до ліктя, з відстанню від очей до монітора комп’ютера на рівні витягнутої руки);

влаштовувати відпочинок кожні півгодини, якщо очі постійно сприймають зображення на близьких дистанціях;

вести здоровий спосіб життя, де є місце щоденним прогулянкам на свіжому повітрі, динамічному спорту і збалансованому харчуванню.

Якщо ж погіршення зору стає помітним, то підбирати окуляри самостійно не варто, хоч це і може здатися простим і доступним. Правильна й дієва корекція зору передбачає спочатку огляд офтальмолога і проведення усього комплексу процедур, перевірка зору, а вже потім придбання окулярів за наданим рецептом.

У рецепті на оптичні лінзи лікар вказує параметри для ефективної корекції зору, і з огляду на них найліпше вибирати оправу. Тому що не всі оптичні лінзи для окулярів вдало поєднуються з будь-якими оправами. Визначитися з окремими нюансами зазвичай допомагають продавці-консультанти у торговому залі.

Вибір оправи: справа смаку

Втім, фахівці не радять випускати з уваги сумісність оправи з рекомендованими лінзами. Наприклад, при астигматизмі людині часто показані товсті лінзи, які не поєднуються з безобідковими оправами, а от із масивними — будь ласка. Одні лінзи можуть візуально зменшити очі, інші — навпаки. Щоб не порушити пропорції обличчя, рекомендовано спочатку отримати консультацію офтальмолога, а потім довірити вибір відповідної оправи компетентному оптичному стилісту. В спеціалізованих магазинах саме у компетенцію цього спеціаліста входять консультації покупців про ті категорії оправ, що поєднуватимуться з прописаними лінзами і добре личитимуть.

Жіночі і чоловічі оправи для окулярів, а також дитячі моделі — всі вони широко представлені на ринку в розмаїтті стилів, кольорів і форм. Бажано враховувати тип обличчя, щоб врешті-решт створений образ виглядав чудово.

Людям із овальним обличчям підійдуть різні форми оправи, головне, не випускати з уваги пропорційність форм.

Людям із круглим обличчям краще вибирати прямокутні форми, а палітра в темних відтінках візуально зменшить повноту форм.

Якщо форма обличчя квадратна, вибирайте серед безобідкових конструкцій або оправ із округлими лініями.

Якщо форма обличчя прямокутна, підійдуть оправи круглі, овальні, панто, тобто такі, що візуально пом’якшують природну різкість контуру.

А якщо обличчя з широким лобом і вузьким підборіддям, то урівноважити пропорції допоможуть тонкі металеві оправи з низьким переніссям.

Фахівці радять проходити перевірку зору раз на рік, якщо немає інших показань. Дотримуйтеся цієї рекомендації, щоб ваші улюблені окуляри були ефективними і приносили користь.