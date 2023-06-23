Повідомив Володимир Зеленський в Telegram
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін відзвітували на засіданні РНБО про перевірку укриттів в усіх регіонах України. Відтак президент заявив про перші висновки.
“Висновки невтішні майже по всій країні. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети”.
Зеленський повідомив, що чверть бомбосховищ в Україні та третина в Києві – непридатні.
Президент додав, що винних притягнуть до відповідальності.
“Рішення РНБО – притягнути винних до відповідальності, а всі захисні споруди привести у належний стан. Кадрові рішення будуть”.
Детальніше про те, кого можуть покарати за несправні укриття, Зеленський не повідомив.
- Недопуск людей до укриття в Києві: директор департаменту КМДА отримав підозру.
- Міський голова Тернополя Сергій Надал обурений поведінкою деяких містян, зокрема тих, які влаштовують пиятики у вуличних мобільних укриттях.
- Фракція “Європейська Солідарність” ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів і закликає інші фракції долучитись до документа, аби ухвалити його якомога швидше.