Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні завершено першу перевірку укриттів і висновки невтішні. Зеленський обіцяє "кадрові рішення".

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін відзвітували на засіданні РНБО про перевірку укриттів в усіх регіонах України. Відтак президент заявив про перші висновки.

“Висновки невтішні майже по всій країні. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети”.

Зеленський повідомив, що чверть бомбосховищ в Україні та третина в Києві – непридатні.

Президент додав, що “кадрові рішення будуть”.