Перевізники, які допомагають за гроші людям покинути територію Донецька (зокрема тим, хто зумів вибратися з фільтраційного табору з Маріуполя), беруть за свої послуги 350-400 євро.

#Букви поспілкувалися з деякими із них під виглядом потенційних клієнтів.

Єдиний раніше відомий спосіб для людей із заблокованого Маріуполя вибратися – це з ризиком бути убитим доїхати до пункту фільтраційного табору, де також можуть убити – і це лише своїм транспортом. Якщо свого транспорту немає – можна потрапити до “евакуації” в Росію, з якої, однак, уже не випустять. Або ж можна потрапити на територію тимчасово окупованого Донецька та області.

Проте, все-таки є можливість виїхати на територію, де не тривають бойові дії, і цим активно користуються донецькі перевізники: встановлюють досить кругленькі суми (насамперед за умови, якщо їхати сім’єю) за порятунок від “русского міра”. #Букви роздобули номери кількох перевізників і поспілкувалися з ними стосовно вартості проїзду та маршруту.

Перевізник номер 1 запропонував поїздку за 400 євро, маршрут проходить через так звану “Донецьку народну республіку” та Росію в інші країни, з можливістю дістатися Києва. До Запоріжжя проїзд – 450 євро з однієї особи.

Наступний перевізник підвозить до Києва за 350 євро за одну людину з Донецька, однак є ще можливість потрапити до Ростова. Дорога до Києва триває 2,5 доби. Бажано мати хоча б український паспорт.

Як вони безперешкодно пересуваються через блокпости – як окупантів, так і ЗСУ (наприклад, на шляху до Запоріжжя) – не розповіли, як і особливостей ціноутворення.