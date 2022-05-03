#Букви поспілкувалися з деякими із них під виглядом потенційних клієнтів.
Єдиний раніше відомий спосіб для людей із заблокованого Маріуполя вибратися – це з ризиком бути убитим доїхати до пункту фільтраційного табору, де також можуть убити – і це лише своїм транспортом. Якщо свого транспорту немає – можна потрапити до “евакуації” в Росію, з якої, однак, уже не випустять. Або ж можна потрапити на територію тимчасово окупованого Донецька та області.
Проте, все-таки є можливість виїхати на територію, де не тривають бойові дії, і цим активно користуються донецькі перевізники: встановлюють досить кругленькі суми (насамперед за умови, якщо їхати сім’єю) за порятунок від “русского міра”. #Букви роздобули номери кількох перевізників і поспілкувалися з ними стосовно вартості проїзду та маршруту.
Перевізник номер 1 запропонував поїздку за 400 євро, маршрут проходить через так звану “Донецьку народну республіку” та Росію в інші країни, з можливістю дістатися Києва. До Запоріжжя проїзд – 450 євро з однієї особи.
Наступний перевізник підвозить до Києва за 350 євро за одну людину з Донецька, однак є ще можливість потрапити до Ростова. Дорога до Києва триває 2,5 доби. Бажано мати хоча б український паспорт.
Як вони безперешкодно пересуваються через блокпости – як окупантів, так і ЗСУ (наприклад, на шляху до Запоріжжя) – не розповіли, як і особливостей ціноутворення.
- Як відомо, поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.
- Нагадаємо, згідно з інформацією Головного управління розвідки України, на окупованих територіях масово викрадають переважно чоловіків призовного віку, якими поповнюють “обмінний фонд”. Їх утримують у фільтраційних таборах, де допитують і катують.
- 17-річна Марія Вдовиченко донедавна разом із сімʼєю мешкала в Маріуполі, була президенткою школи, навчалася гри на бандурі, ходила з батьками до церкви. Однак 24 лютого, з початком широкомасштабної війни Росії проти України все змінилося – вони опинилися у блокаді, без води, їжі та ліків. Нещодавно сімʼя Марії таки вибралася з Маріуполя. Дорогою вони пережили окупацію та фільтраційний табір.
- Нагадаємо, що Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди. У Кремлівських ЗМІ зазначають, що “український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей”.