Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Одночасно голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний президентському законопроєкт. Також альтернативні проєкти законів подали фракції “Батьківщини” та “ЄС”.

Ввечері у понеділок, 2 листопада, фракція “Слуги народу” провела засідання задля обговорення питання щодо Конституційного суду. У засіданні фракції також брав участь президент Володимир Зеленський. Згідно з повідомленням Офісу президента, Зеленський закликав нардепів підтримати його законопроєкт та звільнити суддів Конституційного Суду.

За його словами, неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без звільнення суддів.

“Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді”, – сказав президент. “Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду”, – наголосив Зеленський.

За підсумками засідання фракції “СН” депутати у коментарі журналістам виказали протилежні думки. Нардеп Олександр Дубінський заявив, що, на його думку, і законопроєкт Зеленського, і законопроєкт Разумкова “не мають нічого спільного з Конституцією України”.

Своєю чергою нардеп Галина Янченко виступила за розгляд двох згаданих законопроєктів, а також тих, що були подані опозицією. На її думку, необхідно прийти до спільного рішення проблеми.

Нагадаємо, також 2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду.