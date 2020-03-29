Бобу Уейтону, найстарішій людині у світі, сьогодні виповнюється 112 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Народився Боб (Роберт) Уейтон у 1908 році. Він ровесник футбольного клубу “Інтер Мілан”.

Коли Роберт народився, Герберту Асквіту залишався ще тиждень до того, як він став британським прем’єр-міністром, а королю Едуарду VII залишалося жити ще два роки.

У 1908 році ім’я Роберт займає 15-е місце за популярністю в Англії та Уельсі.

На 10-й день народження Боба британські війська борються в першій битві при Аммані в Османській імперії.

У 2014 році, в день 106-річчя Боба, в Англії зареєстрували перші одностатеві шлюби – тоді одружилися лондонці Пітер МакГрейт і Девід Кабреза.

У 2020 році Бобу виповнюється 112 років.

Він пережив царювання п’яти британських монархів, 22 прем’єр-міністрів Великобританії та 21 президента США.

Він прожив все три лондонські Олімпіади, дві світові війни, пережив іспанський грип, холеру та віспу.