Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара.

У п’ятницю, 26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.

“Нинішня влада спромоглася лише на один “позитив”: своїми безглуздими та незаконними діями зробила рекламу музею Івана Гончара. Сьогодні тут відкрилася незвичайна виставка, де представлені полотна митців, більшість з яких мають безпосередній стосунок до України”, — повідомив Петро Порошенко.

Також Порошенко запросив усіх відвідати цю виставку, щоб “побачити на власні очі, до чого призводять безглузді дії влади”.

На опублікованих знімках виставки видно, що всі картини поміщені за грати та огороджені колючим дротом. У партії “Європейська Солідарність” зазначили, що ця експозиція — перформанс.

“Сальвадора Далі тут немає, але сюрреалізму хоч відбавляй”, — пожартував Порошенко на відкритті виставки.

Також політик подякував усім, хто підтримав його на судовому засіданні, де йому мали обрати запобіжний захід.

“Я хочу подякувати всім, хто 18 червня прийшов на суд, їх були десятки тисяч, для того, щоб зупинити свавілля влади”, — сказав він.

Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.