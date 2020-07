Про це пише PEOPLE.

Над виробництвом картини працює Youtube Originals.

У фільмі Гілтон розповість про своє дитинство і психічне насильство, якому вона піддалася в підлітковому віці в школі-інтернаті в Юті.

“У моєму дитинстві сталося те, що я ніколи ні з ким не обговорювала. Мені досі сняться кошмари про це”, – розповіла зірка.

Прем’єра фільму відбудеться 14 вересня на Youtube-каналі колишньої спадкоємиці мережі Hilton Hotels.

.@ParisHilton shares an exclusive first look at her upcoming documentary “This is Paris” and opens up for the first time about past trauma that has affected her life for years. pic.twitter.com/ByqvW0cJc9

— The Talk (@TheTalkCBS) March 6, 2020