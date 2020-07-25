Про це пише PEOPLE.

Над виробництвом картини працює Youtube Originals.

У фільмі Гілтон розповість про своє дитинство і психічне насильство, якому вона піддалася в підлітковому віці в школі-інтернаті в Юті.

“У моєму дитинстві сталося те, що я ніколи ні з ким не обговорювала. Мені досі сняться кошмари про це”, – розповіла зірка.

Прем’єра фільму відбудеться 14 вересня на Youtube-каналі колишньої спадкоємиці мережі Hilton Hotels.

  • Американська актриса, співачка, фотомодель Періс Ґілтон опублікувала в мережі з’явився відеоролик, в якому коротко представила основні пункти своєї “передвиборчої президентської програми”.