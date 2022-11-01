Про це повідомляє BBC.

Пермакриза означає “постійну кризу”, тобто слово, яке описує відчуття життя в період війни, інфляції та нестабільності.

Представник Collins Dictionary Алекс Бікрофт сказав, що саме це слово найкраще підсумовує, “наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей”: “Мова може бути віддзеркалюванням того, що відбувається в суспільстві та загалом у світі, але цьогоріч з’являється виклик за викликом”, — додав він.

За словами Бікфорта, люди можуть відчувати ніби постійно перебувають у стані невизначеності та занепокоєння після того, як “пережили потрясіння, викликані Brexit, пандемією, суворою погодою, війною РФ в Україні, політичною нестабільністю, енергетичним тиском і кризою вартості життя”.