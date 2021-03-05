Про це повідомили на сторінці марсоходу в Twitter.

Як повідомлялося, 18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Впродовж останніх двох тижнів інженери вводили в експлуатацію ровер та його системи. І тепер він здійснив перші рухи.

“Я в русі! Щойно пройшла моя перша пробна поїздка на Марсі, що покрила близько 5 футів (1,5 метри — ред.). Ви дивитесь на самий початок мого шляху. Ще багато що належить зробити”, — йдеться в повідомлені.

Загалом марсохід має подолати близько 15 км, на що має піти близько 2 земних років. Під час місії марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшої передачі на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).