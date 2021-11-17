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Perseverance видобув на Марсі новий камінь

Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance зміг видобути на Марсі новий камінь.

Середа, 17 листопада 2021, 20:55

Про це повідомило агентство у своєму профілі в Twitter.

Зразок було взято з породи, що була наповнена мінералом олівіном, який відзначається оливково-зеленим кольором. Наразі вчені розмірковують над тим як силікат міг опинитися на Марсі.

“Ще один маленький шматочок Марса, щоб носити з собою”, – розповіли в NASA.

Фото: NASA

Теги: NASA, Perseverance NASA, Perseverance, Марс, марсохід

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