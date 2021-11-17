Perseverance видобув на Марсі новий камінь

Про це повідомило агентство у своєму профілі в Twitter.
Зразок було взято з породи, що була наповнена мінералом олівіном, який відзначається оливково-зеленим кольором. Наразі вчені розмірковують над тим як силікат міг опинитися на Марсі.
“Ще один маленький шматочок Марса, щоб носити з собою”, – розповіли в NASA.
Another little piece of Mars to carry with me.
My latest sample is from a rock loaded with the greenish mineral olivine, and there are several ideas among my science team about how it got there. Hypotheses are flying! Science rules. #SamplingMars https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/bFXxExhS1P
— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 16, 2021
- 21 вересня 2021 року Perseverance зробив нову світлину Червоної планети. Він також узяв зразки ґрунту з планети.
- 2 вересня 2021 року марсохід NASA Perseverance вперше в рамках своєї місії добув зразки ґрунту на Червоній планеті. Це була його друга спроба.
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- Вертоліт Ingenuity зробив дев’ятий політ над поверхнею Марса. Він був найдовшим з усіх виконаних раніше.
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