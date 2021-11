Perseverance видобув на Марсі новий камінь

Про це повідомило агентство у своєму профілі в Twitter.

Зразок було взято з породи, що була наповнена мінералом олівіном, який відзначається оливково-зеленим кольором. Наразі вчені розмірковують над тим як силікат міг опинитися на Марсі.

Another little piece of Mars to carry with me.

My latest sample is from a rock loaded with the greenish mineral olivine, and there are several ideas among my science team about how it got there. Hypotheses are flying! Science rules. #SamplingMars https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/bFXxExhS1P

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 16, 2021